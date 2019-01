Handy-Video aus Disco aufgetaucht: Caiuby vor Wechsel zurück in Augsburg

Offensivspieler Caiuby möchte den FC Augsburg verlassen und in seine Heimat Brasilien zurückkehren. "Es gibt Anfragen, ja", zitierte das brasilianische Internetportal UOL Esporte den 30-Jährigen, der in der Wintervorbereitung des FCA aus privaten Gründen gefehlt hat. In Deutschland zu bleiben, sei nicht die Option, die ihm derzeit am meisten gefalle, "deshalb hat diese Gelegenheit, in den brasilianischen Fußball zurückzukehren, unsere Aufmerksamkeit geweckt". Über einen genauen Zeitraum sprach er jedoch nicht. Aktuell weilt er in Augsburg.

Ein Video zeigt den Brasilianer in der Disco Kesselhaus. Die von der Bild veröffentlichten Aufnahmen stammen von einem FCA-Fan. Caiuby habe Wodka und Red Bull getrunken. Der Berater des Angreifer bestätigte gegenüber Bild, dass sich der Brasilianer wieder in Augsburg befindet.