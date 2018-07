Hannes Bruch: „VfL Bergen war erste Adresse für mich"

Was haben Sie sich für die Saison vorgenommen?

Bruch: Ziele hat man viele – klar. In erster Linie möchte man natürlich erfolgreich sein. Wichtig ist es aber vor allem, die Sache als Team anzupacken. Wenn ich mir die Jungs für diese Saison so angucke, wie sich alle reinhauen, dann bin ich da sehr optimistisch. Bergen ist für mich die beste Mannschaft der Insel. Das wollen wir bleiben und zusätzlich noch eine gute Rolle in der Landesliga spielen. Dann wird man sehen. Ich will verletzungsfrei bleiben und mich in den Dienst der Mannschaft stellen. Am Ende will ich immer gewinnen.