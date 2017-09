96 bleibt ungeschlagen, belohnt sich aber nicht gegen den 1. FC Köln

Die Serie reißt nicht

Nur 0:0 gegen den Tabellenletzten aus Köln, hinten raus aus der Englischen Woche geht den Spielern die Puste aus - aber 96 bleibt weiter ungeschlagen. Seit 16 Pflichtspielen hat die Mannschaft unter André Breitenreiter schon saisonübergreifend nicht verloren - eine Wahnsinnserie! 96 startet stark. Ihlas Bebou, der erstmal von Beginn an spielte, vergab die erste Chance (6.). Niclas Füllkrug hätte nach Bebou-Vorlage treffen können (12.), Salif Sané köpfte an die Latte.

Kölner werden mutiger, 96 nutzt Chancen nicht

Zur zweiten Hälfte begannen die zuvor harmlosen Kölner mutiger und offensiver. Lukas Klünter (56.) und Ex-96-Profi Leo Bittencourt (59.) hätten Köln in Führung schießen können, Torwart Philipp Tschauner rettete fantastisch gegen Yuya Osako (63.)

Dann aber setzte 96 zum Schlussspurt an - alle Tore hatte das Team in der zweiten Hälfte erzielt. Sané scheiterte knapp mit einem Freistoß, Martin Harnik stand kurz vor seinem fünften Saisontor (76.), aber die Kölner verteidigten glücklich. Sie holten ihren ersten Punkt. Kein Sieg zwar für 96 - aber Platz vier in der Tabelle nach dem sechsten Spieltag ist ein Topergebnis.