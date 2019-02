Mit Weydandt und Walace: So startet Hannover 96 ins Kellerduell gegen Nürnberg

Einzig und allein ein Sieg im Kellerduell der Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg hilft Hannover 96, um den Anschluss an den Relegationsplatz nicht zu verlieren. Auf diesem steht aktuell der VfB Stuttgart mit vier Punkten mehr auf der Habenseite. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen in der HDI-Arena die schlechtesten Abwehrreihen (jeweils 44 Gegentreffer) auf zwei der schlechtesten Abteilungen Attacke (Hannover 18 Tore, Nürnberg und Stuttgart 17).

Weydandt und Jonathas stürmen

Thomas Doll, der Trainer der Roten, geht die Aufgabe unter anderem mit Hendrik Weydandt und Jonathas in der Spitze an. Bobby Wood muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Definitiv keine Überraschung ist es, dass Michael Esser zwischen den Pfosten steht. Michael Ostrzolek beginnt links hinten.