Jetzt live: Hannover 96 zu Gast bei TSG 1899 Hoffenheim

Für Hannover 96 geht es in Sinsheim darum, nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Die seit acht Spielen ungeschlagene TSG 1899 Hoffenheim hingegen schielt bei zwei Punkten Rückstand auf Leverkusen noch auf die Teilnahme an der Champions League. Hier lest Ihr unseren Liveticker.