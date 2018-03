Hannover 96 ab Sommer ohne Salif Sané und Waldemar Anton?

Vier Spiele in Folge mit 96 verloren, fünf nicht mehr gewonnen. Waldemar Anton hatte schon mal mehr Spaß in Hannover. Die Freude an Siegen holt sich der Mühlenberger gerade bei der U 21 zurück. Mit 3:0 gewann das deutsche Team am Donnerstag in der EM-Qualifikation gegen Israel, Anton hielt den deutschen Laden neben Leverkusens Jonathan Tah in der Innenverteidigung dicht. Der Erfolg bei den Kosovaren am Dienstag wäre seine nächste Erfolgsmeldung. In­ternationale Clubs beobachten längst, wie Anton sich bei 96 und im DFB-Trikot entwickelt. Kein Scherz: Italienische Medien berichten, dass der AC Mailand seine Spione auf den 21-Jährigen angesetzt hat.