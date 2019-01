Taktik: Das ist der Mittelfeld-Plan mit Waldemar Anton für den 96-Abstiegskampf

96: Waldemar Anton in der Schaltstelle

Vor dem Test gegen Nimwegen (0:0) hatte Breitenreiter im Training die Taktiktafel auf den Platz gestellt – zwei Systeme standen da­rauf: ein 5-2-3- und ein 4-3-3. Genauso spielte 96 dann gegen Nimwegen, mit Anton in der Schaltstellte. In der ersten Hälfte raste der Kapitän zwischen beiden Sechzehnern hin und her.

In der zweiten spielte er im Mittelfeldzentrum und half mit seinen Ballgewinnen, das Spiel zumindest in die niederländische Spielhälfte zu verlagern. In der letzten Minute wuchtete sich Anton noch zur Siegtorchance. „Waldi nimmt die Verantwortung an“, sagte Breitenreiter nachher, „er ist ein Leadertyp, er ist aggressiv.“ So aggressiv, dass er einmal fast die Nerven verlor und den Schiedsrichter lautstark anging.