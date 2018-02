Nach Stimmungsboykott-Ende: Fanszene von Hannover 96 schreibt offenen Brief

Die "Aktive Fanszene Hannover 96" hat sich mit einem offenen Brief an den 96-Vereinsvorstand und Manager Horst Heldt gewandt. Bei einem Fantreffen im Chéz Heinz am Dienstag hatte sich eine knappe Mehrheit für ein Aussetzen des Stimmungsboykotts ausgesprochen – allerdings zunächst lediglich bis zu einer Podiumsdiskussion am 26. Februar. Die Fanszene gehe damit "in Vorleistung" und erwarte eine Umsetzung von "Minimalforderungen bis Ende Februar 2018, die in einem demokratischen Verein eigentlich Selbstverständlichkeiten sein sollten".