Hannover 96: Alle Transfer-News und Gerüchte in der Sommerpause

Es geht wieder los: Hannover 96 geht auch in der nächsten Saison wieder als Erstligist an den Start. Damit das im nächsten Jahr auch so bleibt und vielleicht noch mehr drin ist, müssen Transfers getätigt werden. Wir fassen für Euch alle Meldungen um Zugänge, Abgänge und Gerüchte der Sommertransferperiode zusammen.