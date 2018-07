Hannover 96 am Strand: Die schönsten Bilder vom Trainingslager aus St. Peter-Ording

Fünf Tage schwitzten die Profis von Hannover 96 an der Nordseeküste. Ob am Strand von St. Peter-Ording oder auf dem Trainingsplatz in Garding: Die Spieler waren ordentlich gefordert.

Dennoch blieb auch der Spaß nicht auf der Strecke. So standen neben den berühmt-berüchtigsten Laufeinheiten im Sand auch "Beach-Games" auf dem Programm, bei denen sich die Spieler bei "Volleysoccer" oder auch klassischem Tauziehen messen konnten.