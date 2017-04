Ist Hannover 96 an diesem Leipzig-Stürmer interessiert?

Bisher ist noch nicht klar, ob Hannover 96 in der kommenden Saison in der ersten oder zweiten Liga spielt. Als Tabellendritter sind die Roten mitten im Aufstiegsrennen. Dennoch laufen für die Spielzeit 2017/18 erste Planungen. Nach Informationen von transfermarkt.de soll Hannover 96 an RB Leipzig-Stürmer Frederico Palacios Martinez interessiert sein.