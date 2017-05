Hannover 96 an Talent des RSC Anderlecht interessiert?

Nach Bild-Informationen hat Hannover 96 Interesse an Marin Pongračić (rechts). Momentan steht der Innenverteidiger bei 1860 München unter Vertrag. Zunächst spielte der Deutsch-Kroate in der Reserve der Löwen, mitte April wurde er in den Profikader beordert. Pongračić erkämpfte sich einen Stammplatz im Team von Trainer Vitor Pereira und absolvierte die vergangenen vier Spiele in der ersten Mannschaft.

Nach Bild-Informationen hat Hannover 96 Interesse an Marin Pongračić (rechts). Momentan steht der Innenverteidiger bei 1860 München unter Vertrag. Zunächst spielte der Deutsch-Kroate in der Reserve der Löwen, mitte April wurde er in den Profikader beordert. Pongračić erkämpfte sich einen Stammplatz im Team von Trainer Vitor Pereira und absolvierte die vergangenen vier Spiele in der ersten Mannschaft. © dpa

Der Vertrag von Niko Gießelmann (links) läuft in Fürth aus. 96 soll mit dem Kontakt aufgenommen haben. Die "Roten" ließen den Linksverteidiger Gießelmann vor vier Jahren ablösefrei von den Amateuren nach Fürth ziehen. Bei den "Kleeblättern" gehört der 25-Jährige nicht erst seit dieser Saison zum Stammpersonal. In der aktuellen Spielzeit kommt Gießelmann auf 30 Einsätze.

Der Vertrag von Niko Gießelmann (links) läuft in Fürth aus. 96 soll mit dem Kontakt aufgenommen haben. Die "Roten" ließen den Linksverteidiger Gießelmann vor vier Jahren ablösefrei von den Amateuren nach Fürth ziehen. Bei den "Kleeblättern" gehört der 25-Jährige nicht erst seit dieser Saison zum Stammpersonal. In der aktuellen Spielzeit kommt Gießelmann auf 30 Einsätze. © dpa