Hannover 96: André Breitenreiter bescheinigt Timo Hübers ein „Klasse-Debüt“

André Breitenreiter, Glückwunsch, der direkte Abstieg geht nicht mehr für 96.

Den direkten Abstieg zu vermeiden, ist vier Spieltage vor Schluss nicht selbstverständlich. Auch was die Relegation angeht, sitzen wir am Montag bestimmt nicht alle zitternd vor dem Fernseher (Mainz spielt gegen Freiburg). Unser Punkt in Stuttgart wertet den Sieg gegen Bremen noch einmal auf.

Wir bewerten Sie die Partie?

Wir bekommen einen Ball nicht richtig geklärt und liegen dann hinten. Aber wir hatten danach noch viele Strafraumsituationen. Wir waren mutig und haben immer an uns geglaubt. Das Tor in der Nachspielzeit ist glücklich, aber dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Punkt glücklich, aber verdient.