96-Trainer Breitenreiter: Fokus auf Fußball und "null Bock" aufs Fan-Thema

Anzeige

Es war keine Wutrede à la Giovanni Trapattoni, dem ehemaligen Bayern-Trainer, die André Breitenreiter vor dem Spiel in Frankfurt vom Stapel ließ. Aber der 96-Coach war angefressen und machte deutlich, was ihm im Moment gewaltig gegen den Strich geht. „Wenn man die Themen dieser Woche begutachtet: Wie wird über Hannover 96 berichtet? Da geht es überhaupt nicht um das Sportliche. Deswegen habe ich überhaupt keinen Bock, null Bock, mich mit anderen Themen zu beschäftigen als dem Sport. Gern Fragen zum Spiel, zu der Mannschaft, zur Entwicklung. Aber das Drumherum, da habe ich echt keinen Bock drauf“, polterte Breitenreiter.

Das Fan-Thema und die Eskalation am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Gladbach presst bei 96 in den Hintergrund, worauf beim Fußball der Fokus liegen sollte: Tore, Punkte, Siege, und – im Falle von Hannover – der Klassenerhalt. Den haben die 96-Profis schon jetzt so gut wie sicher. Trotz der widrigen Umstände, für die Mannschaft und Trainer herzlich wenig können.

"Wir müssten abgeschlagen Letzter sein."

„Wir haben eine Mannschaft, die eine tolle Saison spielt. Wenn man die Gesamtsituation über die ganze Saison betrachtet, dann müssten wir abgeschlagen Letzter sein. Mit ganz großem Abstand und schon heute ohne Chance auf den Klassenerhalt. Ich glaube, in so einer Situation so zu bestehen und die sportliche Leistung abzurufen, ist wirklich bemerkenswert“, so Breitenreiter. Deutliche Worte des 96-Trainers. Und dennoch: Auch Breitenreiter weiß, dass es auch in der nächsten Woche, vor dem Heimspiel gegen Augsburg, wieder um das brisante Stimmungsthema gehen wird. Zu elementar waren die Vorfälle dafür in den vergangenen Wochen. Freitagabend trifft sich die Fanszene, um über die Reaktion seitens 96 auf die gestellten Minimalforderungen zu diskutieren.

Zitate von André Breitenreiter zum Stimmungs-Boykott bei der 96-Niederlage gegen Gladbach "Ich habe eine solche negative Atmosphäre noch nie erlebt. Damit haben wir nicht gerechnet. Das hat die Jungs berührt. Wir haben das in der Halbzeit angesprochen." © Maike Lobback (Archiv) "Ich sage nicht das, was ich denke. Es ist einfach nur schade, dass die Leistung der Mannschaft nicht ausreichend honoriert wird. Wir haben uns die ganze Saison neutral verhalten. Wir können nur durch sportliche Leistung unseren Teil dazu beitragen. Die Jungs versuchen ihr Bestes. Durch Unterstützung von den Rängen wäre auch heute mehr möglich gewesen." "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gespielt. Mönchengladbach hat Weltmeister auf dem Platz, internationale Topstars. Und doch haben wir uns auf Augenhöhe bewegt. Es entscheiden im Fußball Kleinigkeiten. Wir haben nicht aufgegeben, haben immer weiter nach vorne agiert. Wir sind nicht belohnt worden." "Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und werden auch die Meinungen hören. Die Jungs werden damit gut umgehen, die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns viel vorgenommen haben. Spieler und Trainer arbeiten natürlich lieber in einer positiven Atmosphäre. So etwas zieht schon runter." © Joachim Sielski "Das Thema ist Sache der Vereinsführung in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Fangruppierungen. Wir verhalten uns als Mannschaft auch weiter neutral. Vor 14 Tagen nach dem Heimsieg haben wir uns genauso verabschiedet wie jedes Mal. Wir können nur da beeinflussen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeiten. Mit Unterstützung besser. Wenn nicht, dann versuchen wir es halt alleine gegen alle." © Petrow (Archiv) "Auf dem Weg zum Aufstieg haben wir gesehen, was positive Emotionen auslösen können. Wir sind getragen worden in schwierigen Phasen." © Lobback

Auch wenn das überkochende Fan-Thema nicht die Baustelle des Trainers und der Mannschaft ist: Die überragende Arbeit, die Breitenreiter mit seinen Profis Woche für Woche unter diesen Gegebenheiten leistet, ist mehr als bemerkenswert – gerät aber in den Hintergrund. Das weiß auch der Manager. „Unter den Umständen ist das schon eine hohe Kunst. Immer vorneweg zu marschieren, als Cheftrainer. Ich nehme mir heraus, dass ich das bewerten kann. Deswegen ist es schade, dass es nicht die Beachtung findet, die stattfinden sollte“, so Horst Heldt.

Der Manager hofft indes weiterhin auf eine Lösung der Fan-Problematik. „Wir sind verpflichtet, diese Situation zu lösen. Aber es ist komplex und nicht einfach. Es gibt kein Patentrezept, das man aus der Schublade holt und sagt: So muss ich vorgehen, und dann hat man alles gelöst. Das ist nicht so einfach. Aber man muss sich der Situation stellen und versuchen, die Aufgabe zu lösen. Und das haben wir auch vor“, betonte der Manager gestern erneut.

"Nicht an Spekualtionen beteiligen."

Während Heldt die Fan-Problematik lösen will, wollen immer mehr Clubs Heldt. Im vergangenen Jahr der 1. FC Köln, Wolfsburg denkt über den 96-Manager nach und jetzt auch angeblich der Hamburger SV. „Ich kann dazu nichts sagen, weil mir davon nichts bekannt ist und weil ich gerade auch andere Themen habe, die viel wichtiger sind. Ich möchte gerne meinen Job hier gut machen – das ist mein vordringliches Ziel, und an Spekulationen kann und möchte ich mich auch nicht beteiligen“, so Heldt.

Nun soll zunächst die Partie in Frankfurt im Fokus stehen. „Wir haben Großes vor und wollen punkten“, so Breitenreiter. Damit es zumindest am Sonnabend um das Wesentliche geht: um Fußball.

Das sind die Fan-Reaktionen auf den Stimmungsboykott bei Hannover 96: Werner Danisch aus Winsen (Luhe): Hannover 96 ist die einzige Bundesligamannschaft, die 34 Auswärtsspiele absolviert – und das macht die Mannschaft hervorragend. Im Übrigen möchte ich nicht nur die Ultras kritisieren, sondern auch die mehr als 35 000 anderen Fans, die keine Stimmung machen. © dpa Hendrik Staigis: Mich macht die Situation rund um Hannover 96 derzeit sehr traurig. Ich komme aber nicht umhin, dem Vorstand unter Martin Kind – bei allen Verdiensten um den Verein in der Vergangenheit – die Hauptschuld an dieser Situation zuzuschreiben. © dpa Harald Mann (Laatzen): Der Verein sollte den Chaoten der Ultras endlich die rote Karte zeigen. © dpa Ralf Meyer: Dass Herr Kind und leider auch Teile des Managements einen Offenbarungseid im Umgang mit den Fans abgeben, wird nicht nur bundesweit so gesehen, sondern mittlerweile auch schon im Sponsorenumfeld diskutiert. © dpa Gerhard Hischer (Degersen): Bravo, ihr „Kind-muss-weg“- Schreier, eure provozierenden Rufe kotzen nicht nur Herrn Heldt an, sondern alle anderen auch. © dpa Wolf-Jürgen Gerasch: Als Dauerkartenbesitzer beobachte ich die Situation im Stadion sehr genau. Die Stimmung kann sehr schnell verbessert werden, wenn Herr Kind sein undemokratisches Verhalten aufgibt. © dpa Ilona Genzky: Warum lassen sich alle im Stadion von den Ul­tras beeinflussen? Die wahren Fans machen Stimmung und unterstützen die Mannschaft. © dpa Lothar Weiler (Hannover): Auch im Fernsehen gibt es kein gutes Bild ab, wenn ganz Deutschland sieht, wie die sogenannten Ul­tras mit der eigenen Mannschaft umgehen. Dann sollen sie doch lieber zu Hause bleiben, damit die echten Fans das Spiel genießen können. © dpa Regina Richter: Wie kann es sein, dass einige hundert Chaoten einen Verein bzw. ein Stadion terrorisieren? © dpa

KOMMENTIEREN