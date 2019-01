Hannover 96: André Breitenreiter lobt Jugend-Knipser Sebastian Soto

Hannover 96: Bilder vom Trainingslager in Marbella (4. Januar)

Breitenreiter: "Er zeigt, wie er knipst!"

Soto trifft sonst für die U19 – und zeigt in Marbella bei den Profis, was in ihm steckt. Trainer André Breitenreiter lobte Soto: „Sebastian hat zwei Tore gemacht, er zeigt, wie er knipst.“ Nämlich mit Gefühl und Zielsicherheit, mit Schüssen knapp neben die Torpfosten.

Für Soto, Emre Aytin, Benjamin Hadzic und Julian Klar ist es das erste Profitrainingslager. Besonders Klar ist beliebt in der Mannschaft. Er wird von den Vorbildern besonders häufig gelobt mit seinem Rufnamen „Juli“.