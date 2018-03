Hannover 96: André Breitenreiter macht Wind im Sturm der Roten

Seit die Rückrunde läuft, hat 96 ein Pro­blem mit dem Toreschießen. Kein Wunder also, dass Trainer André Breitenreiter am Donnerstag im windigen Hannover besonders seinen Sturm wieder auf Betriebstemperatur bringen wollte. Und das auch mit eigenem Einsatz. In der Rückrunde erzielte 96 gerade mal neun Tore in neun Spielen, nur Niclas Füllkrug trifft regelmäßig. Breitenreiter ließ vormittags eine gute Stunde lang Abschlüsse für alle trainieren. Denn in Dortmund braucht Hannover am Sonntag (13.30 Uhr) Durchschlagskraft, so wie beim 4:2-Sieg im Hinspiel.