96-Meinung: Vielleicht hilft der Blick zurück

Zwischen den Bildern von André Breitenreiter liegen anderthalb Jahre. Rechts ballt der Aufstiegstrainer Breitenreiter die Faust beim 1:0-Sieg gegen Stuttgart einst im Mai – das war quasi die direkte Rückkehr in die Bundesliga. Das Bild aus dem Herbst 2018 ist ein anderes: Breitenreiter wirkt angeschlagen nach der jüngsten 0:2-Heimpleite im Pokal gegen Wolfsburg. 96 hat sich nicht weiterentwickelt. Im Gegenteil: In der Bundesliga befindet sich das Team im Abstiegskampf. Und auf Schalke ist nicht gerade ein Kantersieg zur Krisenbewältigung zu erwarten. Was also tun?

Das erste Jahr von André Breitenreiter bei Hannover 96 in Bildern: "Ich bin ein waschechter Hannoveraner", sagte André Breitenreiter bei seiner Vorstellung am 20. März 2017. © dpa Einsatzbesprechung bei Breitenreiters erstem Training am 21. März 2017. © Petrow Im Laufe des Trainings finden sich 500 Zuschauer ein. © Petrow Einige Minuten verspätet eilt auch Horst Heldt auf den Platz. André Breitenreiter war ein gefragter ... © Petrow ... Partner für Selfie-Fotos. © Petrow Am 01. April 2017 absolvierte der neue 96-Trainer seine erste Partie für die Roten gegen Union Berlin. © Maike Lobback/Team zur Nieden Horst Heldt und André Breitenreiter waren nicht nur vor dem Spiel gut gelaunt, denn ... © Maike Lobback (Team zur Nieden) ... Niclas Füllkrug brachte die ausverkaufte HDI-Arena zum Jubeln. Auf sein 1:0 in der 54. Minute folgte ein Eigentor des Berliners Damir Kreilach. Das Debüt der neuen Verantwortlichen war geglückt. Diesem Spiel sollte eine lange, erfolgreiche Serie folgen. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Das vierte Spiel des neuen 96-Trainers André Breitenreiter war gleich das Derby gegen Eintracht Braunschweig. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Die Choreo der Hannover 96-Fans vor dem Spiel war beeindruckend. © dpa Beim Jubel nach der Führung sind auch die Einwechselspieler mitten drin im Geschehen. Niclas Füllkrug erzielte in der 32. Minute den 1:0-Siegtreffer. © dpa Nach dem Spiel ist Zeit für den "Derbysieger-Tanz". © Team zur Nieden Erst in der fünften Partie bei Hannover 96 kassiert André Breitenreiter seine ersten beiden Gegentore. Das 2:2-Unentschieden war ärgerlich, denn Erzgebirge Aue glich erst in der vierten Minute der Nachspielzeit aus. © dpa André Breitenreiter stand am 14. Mai 2017 vor einem vorentscheidenen Spiel. Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart kam am 33. Spieltag in die HDI-Arena. Ein wenig Aufregung konnte man dem 96-Coach aus dem Gesicht ablesen. © dpa Felix Klaus jubelte in der 40. Minute über seinen Treffer zum 1:0, das einzige Tor an diesem Nachmittag. © Lobback Die Roten zogen mit den Stuttgartern gleich (beide 66 Punkte). Durch die Braunschweiger 0:6-Blamage in Bielefeld war der Aufstieg schon fast gesichert. Ein Punkt in Sandhausen und dem direkten Wiederaufstieg steht nichts mehr im Weg. © dpa Das alles entscheidende Spiel in Sandhausen begann nicht wirklich wie geplant. Die Sandhäuser waren im sicheren Mittelfeld der Tabelle, trotzdem wollten sie die Roten ärgern. Nach dem 0:1 in der 57. Minute waren die Köpfe bei den 96-Profis kurz unten. © Florian Petrow Nur drei Minuten später bejubeln die Spieler von Hannover 96 das 1:1 durch Florian Hübner. © dpa/Uwe Anspach Gegen Spielende konnten sich die 96-Fans kaum noch auf den Rängen halten. © Florian Petrow Dann war Schluss: Kurz nach Abpfiff war die Freude bei den 96-Spielern groß. Am 21. Mai 2017 war klar, dass das 1:1 in Sandhausen für den zweiten Platz und den Aufstieg reichte. Der VfB Stuttgart wurde Erster und Eintracht Braunschweig scheiterte in der Relegation. André Breitenreiter beendete die Zweitligasaison ohne Niederlage und nur drei Gegentreffern aus neun Partien. © Florian Petrow Das Spielfeld in Sandhausen wurde nach dem Abpfiff kurzerhand zur Party-Zone erklärt. © Vosshage Riesige Freude bei André Breitenreiter: Hannover 96 kehrt zurück in die Bundesliga. © Florian Petrow Auch die 96-Fans in der Hannoveraner "Nordkurve" feierten den Aufstieg. © Villegas Nass gemacht: Auch Coach André Breitenreiter bleibt bei der 96-Aufstiegsfeier von einer Bierdusche nicht verschont. © Maike Lobback (Team zur Nieden) André Breitenreiter macht eine Ansage vom Balkon. © Maike Lobback (Team zur Nieden) André Breitenreiter lässt sich eine Abkühlung im Trainingslager in Velden am Wörthersee nicht nehmen. Nach einer Rafting Tour springt der 96-Coach kurzerhand ins Wasser. © Florian Petrow AndréŽ Breitenreiter gibt bei der Saisoneröffnung am 06.08.17 viele Autogramme. © Maike Lobback [Team zur Nieden] Zum ersten Spiel der neuen Saison reiste Hannover 96 zum Bonner SC. André Breitenreiter zeigte sich in der DFB-Pokal-Begegnung nachdenklich. © dpa André Breitenreiter ärgerte sich trotz des 6:2-Sieges über ein frühes Gegentor. Erst in der Nachspielzeit zeigte sich der Klassenunterschied. In den letzten vier Minuten erzielten die Roten noch drei Treffer. Ein gelungener Auftakt, auch wenn es etwas holprig war. © Maike Lobback Erstes Spiel, erster Sieg: Am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison schlägt Hannover 96 den FSV Mainz 05 mit 1:0. AndréŽ Breitenreiter und Felipe umarmen sich gut gelaunt nach dem Spiel. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Die 96-Spieler jubeln nach dem Treffer von Martin Harnik (links) zum entscheidenden 0:1. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Horst Heldt und AndréŽ Breitenreiter feiern den gelungenen Heimspielauftakt in die Bundesliga-Saison. Die Roten besiegen ausgerechnet den FC Schalke 04, für den Heldt und Breitenreiter vor ihrer Zeit bei 96 tätig waren, mit 1:0. © Maike Lobback Horst Heldt und André Breitenreiter zu Gast bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (links) im aktuellen Sportstudio. © imago/Martin Hoffmann Lagebesprechung vor dem Training: Co-Trainer Volkan Bulut (v.l.), Trainer André Breitenreiter und Co-Trainer Asif Saric tauschen sich aus. © Sielski-Press André Breitenreiter und der gesamte Trainerstab bejubeln den 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV. © imago/Team 2 Im gemeinsamen Kreis nach der Partie wird der Sieg gegen den Hamburger SV ebenfalls gehörig gefeiert. © Florian Petrow Stets gut gelaunt: André Breitenreiter schaut hinter dem Tor hervor. © Sielski-Press Die erste Niederlage unter André Breitenreiter als 96-Trainer setzte es im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. In der vierten Minute der Nachspielzeit verwandelte Gladbachs Thorgan Hazard einen zurecht gegebenen Elfmeter zum 2:1-Endstand. © imago/Jan Huebner André Breitenreiter ärgert sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Roten verlieren die Partie mit 2:1. © Maike Lobback André Breitenreiter treibt sein Team im DFB-Pokal-Spiel beim VfL Wolfsbrug nach vorne. © dpa Am Ende verabschiedeten die Roten sich mit einer 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal. © dpa Am 28. Oktober 2017 schlagen die Roten Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse furios mit 4:2. Horst Heldt (links) und André Breitenreiter freuen sich nach dem Spiel über den Sieg. © Maike Lobback Auch die 96-Spieler jubeln nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund in der Nordkurve im Tor. © Maike Lobback "Eine hohe Niederlage, vielleicht zur richtigen Zeit", sagte André Breitenreiter nach der 0:4-Klatsche gegen Werder Bremen. Es war die höchste Niederlage in seinem ersten Jahr als 96-Coach. © nordphoto "Der Platz ist einfach Käse, die Situation ist echt gefährlich, die Verletzungsgefahr deutlich erhöht", ärgerte sich André Breitenreiter Mitte Dezember 2017. Wegen der schlechten Platzverhältnisse der Mehrkampfanlage, die gleich mehrere Verletzungen zur Folge hatten, trainierten die Roten bis zur Winterpause in der HDI-Arena. © Sielski-Press Daumen hoch: André Breitenreiter zurück auf der Mehrkampfanlage. © Sielski-Press Ein Spiel unter besonderen Bedingungen: Vor dem Heimspiel am 10. Dezember 17 gegen die TSG 1899 Hoffenheim setzte starker Schneefall ein. Doch Hannover 96 ließ sich nicht beirren und... © dpa/ Peter Steffen ...gewann mit 2:0 gegen die Hoffenheimer. André Breitenreiter jubelte zum Schlusspfiff. © Maike Lobback Das wohl spektakulärste Spiel der Hinrunde durften Horst Heldt (von links), Gerhard Zuber und André Breitenreiter zu Hause gegen Leverkusen beobachten. © Maike Lobback Großer Jubel nach dem 1:1 durch Ihlas Bebou in der 12. Spielminute. Zur Halbzeit steht es bereits 3:2 für die Roten. © Maike Lobback Am Ende steht es sogar 4:4. Die Leverkusener drehten das Spiel, aber Julian Korb traf in der 84. Minute zum Endstand. Nach der Partie appellierten die Roten an die Fans, und baten um mehr Unterstützung in der Rückrunde. So verabschiedete sich die Mannschaft von André Breitenreiter in die Winterpause. © Sielski-Press Niclas Füllkrug drehte gegen den FSV Mainz 05 einen 2:0-Rückstand und schoss Hannover 96 mit seinen Saisontoren Nummer sechs, sieben und acht zum 3:2-Heimsieg. © Maike Lobback Auch André Breitenreiter dürfte an diesem Nachmittag sehr zufrieden mit Niclas Füllkrug gewesen sein. © dpa/ Peter Steffen André Breitenreiter und Freiburg-Coach Christian Streich (rechts) begrüßen sich vor der Partie am 10. Februar herzlich. Mit lautstarker Unterstützung aus der 96-Fankurve beendet Hannover 96 die Freiburger Serie von neun Partien ohne Niederlage und gewinnt mit 2:1. © Maike Lobback Horst Heldt, Gerhard Zuber und Andre Breitenreiter (v.l.) nehmen vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den Rasen unter die Lupe. © Maike Lobback Manager Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter besprechen sich vor der Partie bei Eintracht Frankfurt. Im Hintergrund haben die mitgereisten Fans ein Banner gegen Präsident Martin Kind aufgehangen. © nordphoto Wieder keine Punkte: Hannover 96 verliert gegen Borussia Dortmund erstmals unter André Breitenreiter vier Partien in Folge. © dpa

Besser Fußball kämpfen Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft willenlos dem Abstieg entgegen taumelt. Sie will, aber kann nicht. Jedenfalls nicht so, wie Breitenreiter will. Der Trainer will offenbar zu viel von den Seinen. Sie sollen Fußball spielen. Sie sollten besser Fußball kämpfen.