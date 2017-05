7 – 9 – 6 – 17 – 2: Hannover 96 und der Breite-Code

7

seit sieben Spielen führt Breitenreiter die Mannschaft. In der Zweitligatabelle nach Breitenreiter-Zeitrechnung steht 96 an der Spitze: „Die Leistung mit fünf Siegen ist außergewöhnlich gut.“

Nach Kritik wegen des 2:2 in Aue oder des 0:0 in Würzburg nimmt Breitenreiter seine Mannschaft in Schutz: „Ich habe noch nie Rumpelfußball gesehen.“ Er baut einen Schutzmantel um seine Spieler – um nicht noch mehr Druck aufzubauen. Er verändert Details in der Ansprache und in der Vorbereitung.

Vor dem Spiel in Heidenheim machte er mit der Mannschaft einen Spaziergang ums Hellensteiner Schlosshotel und verzichtete aufs übliche Anschwitzen am Morgen des Spieltages. Auch die Gegner-Analyse verläuft präziser. „Wir waren auf mehrere Systeme des Gegners vorbereitet“, erklärt Breitenreiter, „wir haben viel auf Video gezeigt. Es ist wichtig für die Spieler zu sehen: Was wir machen, das klappt auch.“