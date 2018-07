Hannover 96: Anschwitzen für die Fans

Sportlich waren die ersten 70 Übungsminuten der Saison eher weniger wichtig. „Ein erstes An­schwitzen“ nannte es Breitenreiter. Auch von den neuen Spielern blieb nur ein erster Eindruck. Mit Walace, Kevin Wimmer und Leo Weinkauf waren drei Neue dabei. Genki Haraguchi war am Montagabend noch bei der WM für Japan unterwegs, wo er bei der 2:3-Niederlage seiner Japaner gegen Belgien die zwischenzeitliche 1:0-Führung erzielte , Takuma Asano ist noch im Urlaub.

96 zeigt sich zum ersten Mal auf dem Platz – und die Fans sind heiß. 1500 sahen am Montag bei schönstem Sommerwetter beim Trainingsstart zu. „Heute stand im Vordergrund, dass wir uns den Fans präsentieren“, sagte André Breitenreiter, „wir wollten Fan-Nähe zeigen.“ Der Trainer hatte deshalb extra das eigentlich für die HDI-Arena ge­plante Training auf die Mehrkampfanlage verlegt: „So bekommen die Fans auch ihre Autogramme.“ Niclas Füllkrug etwa schrieb noch eine halbe Stunde nach Trainingsende seinen Namen auf Poster und Trikots und machte reihenweise Selfies.

Auch Niclas Füllkrug und Babacar Gueye (beide Mitte) sind beim Training am Start. © Sielski

Bilder vom Trainingsauftakt von Hannover 96 in der Saison 2018/19

Breitenreiter über die drei anwesenden Neuzugänge

Zu Walace: Er ist ein einfacher Junge, der gut Fußball spielen möchte. Beeindruckend, dass er fast alles in Deutsch versteht und auch teilweise schon spricht, das macht die Kommunikation leichter. Er hat große Qualität und schon für die brasilianische Nationalmannschaft gespielt. Wir hoffen, dass er in Hannover wieder in die Spur findet, uns hilft und sich selber auch, indem er sich wieder für die Nationalmannschaft interessant macht.

Zu Wimmer: Kevin ist österreichischer Nationalspieler, kommt da aber nicht so richtig zum Einsatz. Er will sich über gute Leistungen als Stammspieler für die Nationalelf empfehlen. Wir sind der Überzeugung, dass er zum Teil den Weggang von Salif Sané kompensieren kann. Aber das geht nur gemeinsam. Es würde Kevin auch nicht gerecht werden, wenn man ihn eins zu eins mit Salif vergleicht – ob­wohl er große Qualität für unser Spiel besitzt.

Zu Weinkauf: Leo ist als dritter Torwart mit enormem Entwicklungspotenzial vorgesehen. Wie die anderen ist er ein guter Typ, der Bock hat auf die Art, wie wir Fußball spielen wollen.