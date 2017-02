So spielt Hannover 96 heute gegen Arminia Bielefeld

Hannover 96 möchte im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Anpfiff 13 Uhr) mit einem Sieg den Frühling einläuten. Doch vor der Partie ist Rotation bei den "Roten" angesagt. Im vergangenen 2.Liga-Spiel bei Dynamo Dresden holten sich gleich zwei 96-Spieler die fünfte gelbe Karte ab: Edgar Prib und Waldemar Anton fehlen gesperrt. Ersetzt werden die beiden auf der defensiven Außenbahn durch Miiko Albornoz und Fynn Arkenberg.

Außerdem muss Trainer Daniel Stendel auf die Verletzten Stefan Strandberg, Noah Joel Sarenren Bazee und Oliver Sorge verzichten. Dafür stehen Felipe und Uffe Bech nach Zwangspause wieder im Kader. Auch erstmals mit dabei: Lars Ritzka. Der Nachwuchsspieler feiert sein Debüt im 96-Profikader.

Beginnen wird auf jeden Fall Kenan Karaman. Das verriet Daniel Stendel in der Pressekonferenz. Was der 96-Coach noch zum Spiel gegen die Arminia verriet, lest ihr hier.

So spielt Hannover 96 heute: Tschauner - Albornoz, Sané, Hübner, Arkenberg - Bakalorz, Schmiedebach, Fossum, Klaus, Karaman - Harnik

Aufstellung Arminia Bielefeld: Hesl - Görlitz , Behrendt , Börner , Schuppan - Schütz , Staude , Hemlein , Yabo , Nöthe - Klos