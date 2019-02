Hannover 96: Mit ihnen im Aufsichtsrat soll der Stammverein wieder Anteile am Profifußball erhalten

Auch innerhalb der Aufsichtsratskandidaten gab es Neuigkeiten: Hochspringer Eike Onnen steht nicht mehr zur Verfügung, er will seine Karriere fortsetzen. Für ihn rückt Pokalheld Karsten Surmann nach. Für Herter, der als möglicher Vereinsvorsitzender für den Aufsichtsrat nicht zur Verfügung steht, ist Andreas Kuhnt (Ex-Kommunikationschef bei 96) neu dabei.

Verein soll Anteile zurückerhalten

Was will der Aufsichtsrat erreichen? Wichtigster Punkt: Mit Herter an der Spitze soll der e. V. wieder Anteile am Profifußball, also der Hannover 96 KGaA, erhalten. 2015 hatte der Stammverein die letzten 15,66 Prozent der Anteile für rund 3,25 Millionen Euro verkauft, was für große Unruhe unter den 96-Fans sorgte. „Wir wollen zukünftig wieder Anteil am Fußballunternehmen haben“, erklärte Herter.