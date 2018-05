Heute vor einem Jahr: Hannover 96 steigt in die Bundesliga auf

Hannover 96 hatte am 21. Mai 2017 kein Spiel gewonnen - und trotzdem gab es nach dem Abpfiff beim SV Sandhausen (1:1) kein Halten mehr. Der Grund: Mit diesem Punkt waren die Roten zurück in der 1. Bundesliga. Der, allgemein als "Betriebsunfall" eingestufte, Abstieg aus dem Oberhaus war nach nur einem Jahr bereits korrigiert. An der Seitenlinie stand, schon damals, André Breitenreiter. Trotzdem richtete sich der Dank im Zuge der Feierlichkeiten auch an Ex-Trainer Daniel Stendel, der die Roten durch den Großteil der Zweitligasaison geführt hatte.