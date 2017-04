96-Boss Kind zum Aufstiegskampf: "Elf Punkte brauchen wir noch"

FC Erzgebirge Aue (Sonnabend, 22. April um 13 Uhr): Wenn die 96er am 22. April zur Erzgebirge Aue reisen, dann wird einer besonders in Erinnerungen schwelgen. Beim 2:0-Hinspiel-Sieg machte Niclas Füllkrug sein erstes Pflichtspieltor für Hannover 96. Legt der Derby-Held nun noch einen drauf?

Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 30. April um 13.30 Uhr): Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es, wenn Hannover 96 die Fortuna Düsseldorf empfängt. Andre Hoffmann (rechts) wurde im Winter bis Saisonende von den Roten nach Düsseldorf ausgeliehen - nun also geht es gegen die ehemaligen Teamkollegen.

