Nächste Pleite in Gladbach? Das ist die erschreckende Auswärtsbilanz von Hannover 96

Wie soll das nur gut enden für 96? Hannover tritt am Sonntag (18 Uhr) nach zwei Wochen Bundesligapause bei der Borussia in Mönchengladbach an. In den vergangenen Monaten wäre es für das Team von Trainer André Breitenreiter eigentlich praktischer gewesen, die Punkte per Post zu schicken und sich den Reisestress zu ersparen.

Der letzte 96-Auswärtsdreier gelang am 21. Oktober 2017 (in Augsburg), das ist jetzt länger als 13 Monate her. „Wir gehen eigentlich in jedes Spiel, um zu gewinnen. Es stimmt, das ist uns auswärts jetzt nicht so häufig gelungen“, sagte Verteidiger Julian Korb.