Breitenreiter vor Freiburg-Spiel: "Haben beschlossen, das jetzt rauer anzugehen"

Vor dem Spiel hat Trainer André Breitenreiter seinen Profis damit gedroht, den Weihnachtsurlaub zu streichen : Sollten gegen die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf nicht mindestens drei Punkte herausspringen, müssten die Spieler demnach an den Weihnachtsfeiertagen und in der letzten Woche des Jahres zum Training erscheinen.

Mit Elson und Koné: Als 96 in Freiburg die Wende in Richtung Klassenerhalt schaffte

Im Vorfeld der Partie in Freiburg hat Trainer André Breitenreiter diese Maßnahme mit deutlichen Worten verteidigt. Innerhalb von zwei Wochen habe es – zunächst gegen Hertha BSC und dann gegen Bayern München – zwei Spiele gegeben, wo man die Einstellung der Mannschaft habe in Frage stellen müssen. Man könne ja speziell gegen Bayern auch verlieren, stellte Breitenreiter klar, "aber nicht so".

Breitenreiter: Versetzung gefährdet!

Daher habe man gemeinsam mit Manager Horst Heldt, dem sportlichen Leiter Gerhard Zuber und dem Trainerteam "beschlossen, das jetzt rauer anzugehen". Er selber wolle natürlich ebenfalls lieber die Feiertage daheim mit der Familie verbringen.

Aber: "Ausnahmesituationen erforden besondere Maßnahmen", so der Trainer. Und schließlich gehe es nicht um ihn, sondern um Hannover 96. "Die Halbjahreszeugnisse stehen an und in unserem steht, dass die Versetzung stark gefährdet ist", schilderte Breitenreiter – und fragte sarkastisch: "Fahre ich dann in den Urlaub oder beanspruche ich lieber Nachhilfeunterricht?"