Fix: 96-Stürmer Gueye bleibt in Belgien 

17 Tore hat Ishak Belfodil in der vergangenen Saison für Standard Lüttich erzielt. Der 25-Jährige hat seinem Club erklärt, dass er wechseln möchte. Zu 96? Manager Heldt sagt dazu nichts. Auch Leverkusen soll Interesse an dem 1,91 Meter Hünen haben, der vor fünf Jahren in der italienischen Seria A für Aufsehen sorgte und zeitweilig mit einem Marktwert von über 10 Millionen Euro gehandelt wurde. © imago/Belga

Der brasilianische Innenverteidiger Matheus Dória Macedo wird mit Hannover 96 in Verbindung gebracht. Bei Olympique Marseille hatte der 22-Jährige in der Rückrunde einen Stammplatz auf der Bank (23 Ligaspiele, ein Tor). Laut Bild-Zeitung will Matheus Dória Macedo seinen Klub trotz Vertrags bis 2019 verlassen. Die Ablösesumme könnte ein Problem werden: Angeblich verlangt Marseille 7 Millionen Euro © imago/panaramic

Als möglicher Neuzugang hält sich schon länger der Name Kévin Monnet-Paquet: Der 28 Jahre alte Franzose hat in der vergangenen Saison fünf Tore und vier Vorlagen für St. Etienne erzielt. Sein Vertrag beim letztjährigen Europa-League-Teilnehmer läuft noch bis 2018. © imago