Hannover 96 bangt weiter um Pirmin Schwegler: Was sind Breitenreiters Optionen?

Im Training am Dienstagvormittag ließ Trainer André Breitenreiter für Dortmund mutig die Offensivstrategien üben - allerdings ohne seinen Strategen. Schwegler fehlte erneut. Er hielt sich in der HDI-Arena fit. Ob er bis zum ersten Heimspiel am Freitagabend fit wird, bleibt fraglich. 96 trainiert noch zweimal geheim und am Freitag noch einmal am Vormittag leicht. Bis dahin wird sich Breietnreiter offenhalten, ob er seinen Mittelfeldmann und Standardspezialisten spielen lassen kann.

Nach der Verletzung im Bremen-Spiel hat Pirmin Schwegler noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert. Der Gesäßmuskel macht ihm zu schaffen. Wer soll das Gehirn im 96-Spiel ersetzen? Der SPORT BUZZER bietet drei Möglichkeiten an.

Wie soll 96 die zentrale Figur ersetzen?

Möglichkeit 1: Marvin Bakalorz.

Er ist wie in Bremen der Kandidat Nummer eins. Breitenreiter pushte seinen Kämpfer auffallend, Bakalorz suchte auch ständig den Weg zum Torabschluss. Einen 96-Treffer erzielte Bakalorz bisher nicht. Weil Miiko Albornoz aktuell etwas außen vor ist, wird wohl Ihlas Bebou für die Standardsituationen zuständig sein. Mit seiner Tor-Vorlage in Bremen und seinen Ecken in Bremen war er brandgefährlich.

Möglichkeit 2: Iver Fossum.

Der Norweger hat in der Hierarchie ein wenig an Boden verloren. Dabei wäre er von der Spielweise der perfekte Ersatz für Schwegler. Trotz Besserung im Zweikampfverhalten langt Fossum aber nicht so hin wie Schwegler, schon gar nicht wie Bakalorz.

Möglichkeit 3.

Breitenreiter verzichtet auf einen zweiten Sechser neben Walace und setzt auf volle Offensive mit Genki Haraguchi, Ihlas Bebou, Linton Maina vor Walace sowie Bobby Wood und Niclas Füllkrug im Sturm (im 3-4-3-System). Wenn sich 96 sich das gegen Dortmund traut, würde die Liga staunen.