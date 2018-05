96 und die Champions-League-Frage: "Dortmund hat uns auch nicht geholfen"

Für die Werkself (52 Punkte, +13 Tore) geht es am letzten Spieltag um einen der zwei noch freien Plätze für die Königsklasse. Bei einem Sieg mit fünf Toren Unterschied gegen 96 sind die Leverkusener sicher dabei, ansonsten müssen sie aufs direkte Duell zwischen Hoffenheim (52, +16) und Dortmund (55, +19) schauen.

Zum Saisonausklang kann 96 am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) in Leverkusen eine ruhige Kugel schieben. Der Klassenerhalt ist seit dem 3:1-Erfolg gegen Berlin am vergangenen Spieltag endgültig gesichert, es geht um nichts mehr für Hannover. Darum lässt Trainer André Breitenreiter noch mal rotieren – und könnte damit zum Europa-Entscheider werden. Denn Bayer Leverkusen hat noch Chancen auf die Champions League.

Hannover wird zwar durchrotieren, von Wettbewerbsverzerrung oder B-Elf will Coach Breitenreiter überhaupt nichts wissen. „Wir werden drei oder vier Änderungen haben“, kündigt er an, verspricht aber: „Wir haben keinen Qualitätsverlust dadurch. Es ist ja nicht so, dass wir Sané draußen lassen.“ Ohnehin undenkbar, dass der Trainer irgend etwas abschenkt zum Saisonabschluss.

Eine Spitze von Breitenreiter

Eine kleine Spitze kann Breitenreiter sich aber doch nicht verkneifen: „Außerdem hat Dortmund uns am vergangenen Wochenende auch nicht unbedingt geholfen.“ Der BVB verlor in der Vorwoche mit 1:2 gegen Kellerkind Mainz. Nur dank des eigenen Sieges machte 96 den Klassenerhalt trotzdem klar. Deswegen kann Breitenreiter den einen oder anderen Spieler nun noch mit einem Platz in der Startelf belohnen.