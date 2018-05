Breitenreiter verrät: Hannover 96 spielt in Leverkusen mit Esser im Tor

Nach einem Jahr in der F-Jugend des TSV Wendelstein begann Philipp Tschauner im Jahr 1995 seine Laufbahn beim 1. FC Nürnberg. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften.

Nach einem Jahr in der F-Jugend des TSV Wendelstein begann Philipp Tschauner im Jahr 1995 seine Laufbahn beim 1. FC Nürnberg. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften. © imago

Mit seinen guten Leistungen in der zweiten Mannschaft hat er sich auch für die Nationalmannschaft empfohlen. Zehnmal kam er für die Nachwuchsmannschaften des DFB zum Einsatz. © imago

Seinen ersten Einsatz hatte er in der U20. Dort stand er neunmal zwischen den Pfosten und war auch im deutschen Kader bei der Junioren-WM 2005. Für die U21 spielte er nur einmal - am 15. August 2006 gegen die Niederländer. © imago

Zur Saison 2011/12 wechselte Tschauner zum Absteiger FC St. Pauli. In Hamburg wurde er zum Stammtorhüter und stand insgesamt ganze 104-Mal auf dem Platz. © dpa