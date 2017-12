Jetzt live: Die 96-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen

Hannover 96 empfängt am Sonntag Bayer 04 Leverkusen. Die Gäste sind aktuell in einer bestechender Form. Die letzte Niederlage der Leverkusener datiert vom 20. September. Das schlägt sich natürlich auch in der Tabelle nieder: Das Team von Heiko Herrlich steht mit 27 Punkten auf Rang vier. Fünf Zähler weniger haben die 96er auf dem Konto.