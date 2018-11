Hannover 96: Beckenbauer, Tarnat und sieben weitere Talente trainieren bei den Profis mit

"Die Jungs können sich zeigen"

Während der Länderspielpause sind acht Hannover-Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, deshalb gibt Breitenreiter dem Nachwuchs eine Chance. „Dann bist du nicht nur mit einem reduzierten Kader auf dem Platz, und die Jungs können sich zeigen, sich präsentieren“, so Breitenreiter.

Vor der Präsentation gab es aber erstmal eine Vorstellungsrunde. Im Kreis auf dem Platz mussten die Bubis vor dem Training ihren Namen, die Position und die Mannschaft sagen. Die erste Begegnung mit den Profis gab es zuvor in der Kabine. „Die waren schon ein bisschen aufgeregt. Es ist immer etwas Besonderes, bei den Profis zu sein“, sagte der 96-Trainer.

Breitenreiter erinnert sich

André Breitenreiter erinnert sich noch gut an seine damalige Zeit als Nachwuchsspieler. „Ich war damals so aufgeregt, ich habe mich nicht in die Kabine getraut“, sagte Breitenreiter, der bei seinem ersten Schnupper-Profitraining noch in der B-Jugend von Hannover 96 kickte.