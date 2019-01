Hannover 96 bei Borussia Dortmund: Letzte Infos zum Spiel

Die Ausgangslage Der Tabellenerste trifft auf den Tabellenvorletzten. Der BVB hat einen Lauf, am vergangenen Wochenende behielt die Mannschaft die Nerven: Nachdem am Abend zuvor Rekordmeister Bayern München mit einem 3:1 in Hoffenheim einen Angriff in Richtung Tabellenspitze gestartet hatte, besiegte die Elf von Trainer Lucien Favre in Leipzig die RB-Mannschaft. Hannover 96 hingegen startete mit einem ernüchternden 0:1 gegegen Werder Bremen in die Rückrunde.

Das sagt die Statistik Bislang trafen Hannover 96 und Borussia Dortmund 60 mal aufeinander. Meist hatten die Ruhrpottler das bessere Ende für sich: 28 Partien gewannen die Schwarzgelben, 16 mal hatte 96 die Nase vorn. Dazu gab es noch 16 Unentschieden. Der letzte "Dreier" gegen Dortmund ist dabei noch gar nicht so lange her: In der Aufstiegssaison gewann 96 im Oktober 2017 mit 4:2. Das war genau eine Woche nach dem letzten Auswärtssieg von 96 überhaupt. Der BVB ist in dieser Saison im heimischen Stadion noch ungeschlagen, der letzte 96-Auswärtssieg in Dortmund gelang 2014. Das 0:0 im Hinspiel war das wohl beste Spiel der "Roten" in dieser Saison.

Die "Roten" in Noten: Hannover 96 gegen Borussia Dortmund Michael Esser (Note 2 ): Schöne lange Pässe nach der Figur: Fülle-Kopfball-Vollgas. Kommt auch weit aus seinem Tor raus, um zu retten. Klärt stark mit dem Fuß gegen Reus. Bei den Pfosten-Lattenschüssen hat er Glück. ©

Personalsituation bei Hannover 96 Neben den Langzeitverletzten Ihlas Bebou, Linton Maina und Niclas Füllkrug bangt 96 um Oliver Sorg (Hexenschuss) und Felipe (krank). Genki Haraguchi ist zur Zeit mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup unterwegs. Noah Joel Sarenren Bazee ist erst Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, Edgar Prib könnte nach zwei Kreuzbandrissen wieder ein Thema werden. "Er präsentiert sich sehr gut. Er hat im Training eine deutliche Ansprache auf dem Platz, die brauchen wir", erklärte Breitenreiter.

Personalsituation bei Borussia Dortmund Der BVB kann praktisch in Bestbesetzung antreten. Es fehlen lediglich Manuel Akanji (Probleme mit der Hüfte) und Dan-Axel Zagadou (Trainingsrückstand). Auch Marco Reus sollte – nachdem er das Spiel gegen Leipzig verpasst hatte weil er im Training umgeknickt war – wieder fit sein.

Das sagt 96-Trainer Breitenreiter In einer denkwürdigen Pressekonferenz, bei der Breitenreiter die 96-Verwantwortlichen kritisierte, geriet das Sportliche fast ein wenig in den Hintergrund. Was macht Hoffnung für das Spiel in Dortmund? Nicht viel, musste auch Breitenreiter zugeben. "Wir haben eine Phase, in der wir sehr viel ausprobiert haben. Unter dem Strich muss man sagen, dass momentan, aus welchen Gründen auch immer, nichts fruchtet."

Das sagt BVB-Trainer Lucien Favre Lucien Favre war bemüht, die Spannung gegen 96 hoch zu halten: "Der Gegner hat das letzte Spiel verloren. Ich habe aber auch Spiele gesehen, wo sie sehr gut gespielt haben."

Fakten Fans: 4.500 Anhänger der Roten begleiten die Mannschaft nach Dortmund

Anpfiff: Samstag, 15.30 Uhr, Signal-Iduna-Park

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

