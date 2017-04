Hannover 96: Benschop und Bech fahren mit nach Aue

Gut 70 Wochen ist es her, dass Charlie Benschop im 96-Profikader war. Heute früh sitzt Benschop zum ersten Mal wieder im Mannschaftsbus, der 96 ins Erzgebirge bringt. „Charlie Benschop wird mitfahren“, sagte André Breitenreiter, „und Uffe Bech stößt dazu.“

Der 18-köpfige Derbyhelden-Kader bleibt zusammen. „Wir nehmen 20 Spieler mit nach Aue“, erklärte der 96-Trainer. Grund: angeschlagene und erkältete Spieler. Marvin Bakalorz wackelt wegen seiner Leistenprobleme. Martin Harnik „hat schon länger leichte Probleme am Sprunggelenk“.

Die Mannschaft fährt anders als sonst Freitag früh los. „Wir wollen mittags in Aue sein“, erklärte 96-Trainer Breitenreiter. Das Abschlusstraining ist in Aue. Am Sonnabend folgen 1400 Fans aus Hannover.