Hannover 96: Bloß kein Mitleid mit dem Bundesliga-Dino

Die Uhr läuft, nicht eine Bundesliga-Minute hat der HSV verpasst. Der letzte Dino, der schon so oft am Abgrund stand, aber noch nie runtergekippt ist in die zweite Liga. Der vormals große Hamburger Sportverein steht mal wieder tief in der Misere, freundlich formuliert. Mit dem Trainerwechsel von Markus Gisdol zu Bernd Hollerbach hat der HSV schon die letzte Patrone eingelegt.

​"Erwarte eine Mannschaft, die Gas geben wird"

Nach seinem Einstand beim 1:1 in Leipzig trifft Hollerbach auf seinen früheren HSV-Mitspieler An­dré Breitenreiter. Siegt der 96-Trainer in dem Duell, würde der Dino kaum noch aus dem Keller kommen. Dann wäre der Effekt des Trainerwechsels schon wieder verpufft. „Der HSV hat eine große Drucksituation“, sagt Breitenreiter, „ich erwarte eine Mannschaft, die Gas geben und eine brutale Mentalität auf den Platz bringen wird.“