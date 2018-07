So könnte Bobby Wood bei Hannover 96 wieder zu alter Stärke zurückfinden

Bobby Woods jüngste, schwierige Vergangenheit in Hamburg ähnelt der von Walace. Trainer André Breitenreiter ist von der Qualität überzeugt. Manager Horst Heldt erklärt, warum: Wood „passt we­gen seiner extrem mannschaftsdienlichen Spielweise und seiner großen Laufbereitschaft hervorragend zu uns. Zuletzt hatte er eine schwierige Zeit, aber es ist nicht lange her, dass die halbe Liga hinter ihm her war.“

Neben Hamburg wollten Dortmund und Leverkusen ihn nach der Union-Zeit verpflichten. Jetzt gibt 96 ihm die Chance, neu durchzustarten – Wood greift zu.