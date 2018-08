Nullnummer beim Heimauftakt: Hannover 96 holt einen Punkt gegen Borussia Dortmund (mit Galerie und Video!)

Als hätte es noch ein paar Kohlen gebraucht, um das Feuer im Stadiongrill weiter anzuheizen, auf dem die Dortmunder schmoren sollten - zwei Minuten vor dem sowieso schon mit Spannung erwarteten Anpfiff hatte 96 noch was zu verkünden. Niclas Füllkrug verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2022 - der Beifall kam dann auch drehbuchmäßig. Klar war’s ja schon länger. „Jeder weiß, dass ich diese Stadt liebe“, freute sich Füllkrug. „Er ist ein ganz wichtiger Teil von 96“, lobte Manager Horst Heldt.

Mit Füllkrug und Weydandt! So sollte Hannover 96 nach Fan-Meinung gegen den BVB spielen

96 drückt in der ersten Halbzeit

Nicht Teil der Mannschaft konnte Pirmin Schwegler sein, seine Po-Verletzung aus dem Bremen-Spiel verhinderte das. Der Taktgeber nicht dabei - aber das fiel nicht auf. 96 legte eine überraschend dominante und sehr starke erste Hälfte hin. Nach 20 Minuten ließ 96 mit 67 Prozent Ballbesitz den Tabellenführer nicht ins Spiel kommen. Sehr aggressiv, mit guten Ballstafetten. Selbst Schwegler-Vertreter Iver Fossum, sonst Nicht einer der besten Zweikämpfer, erkämpfte sich aufmerksam viele Bälle. Chef im Mittelfeld war aber Wallace - für ihn gab’ wie für die komplette Mannschaft mehrfach Szenenapplaus. Neu im Team im linken Mittelfeld Miiko Albornoz, der sowohl im Pokal in Karlsruhe als auch beim 1:1 in Bremen es nicht mal in den Kader geschafft hatte. Matthias Ostrzolek musste weichen, Albornoz hat nun mal die größere Offensivkraft.

Trainer André Breitenreiter hatte zudem Ihlas Bebou ins zentrale Mittelfeld gestellt - er übernahm die Rolle, die Felix Klaus vor einem Jahr bei viel gefeierten 4:2-Sieg gespielt hatte. Eine ganz starke Leistung bot auch Linton Maina vor der Dreier-Abwehrkette in einer Doppelrolle als rechter Verteidiger und Rechtsaußen. Breitenreiter vertraut dem 19-Jährigen, der das mit nahezu jeder Aktion rechtfertigte. Da wächst ein neuer Publikumsliebling heran.