Nur ein Treffer in den letzten vier Spielen: Wie kommt Hannover 96 aus der Torkrise?

Hannover 96 hat ein Letzter-Pass-Problem. Der fehlt nämlich in letzter Zeit zu häufig. Die Folge: Nur ein Tor in den allesamt verlorerenen letzten vier Spielen.

Anzeige

Nein, Druck verspüre André Breitenreiter trotz der vierten Niederlage in Serie nicht. „An der Ausgangssituation hat sich ja nichts geändert.“ Stimmt. Sieben Punkte sind es bis zum Relegationsplatz, Mainz verliert seine Spiele ebenso. Also besitzt 96 ein halbwegs ordentliches Polster. Vielmehr treibt den Trainer die Frage um, wie 96 endlich wieder zu der Gefährlichkeit im Angriff findet, die sein Team noch in der Hinrunde ausgestrahlt hat.

In Dortmund setzte der 96-Trainer auf Sturmspitze Jonathas, über die Außen sollten Niclas Füllkrug und Felix Klaus für Dampf sorgen. Und in Ansätzen, gerade in der zweiten Hälfte, sah das schon ordentlich aus. Was fehlte: der letzte Pass, der zum Abschluss führt. „Wir belohnen uns einfach nicht“, ärgert sich Breitenreiter. Sein Team setzte Nadelstiche. Dabei blieb es allerdings, ganz anders als noch bei der 4:2-Gala im Hinspiel. „Wir hätten einen Tick mutiger sein sollen, den letzten Pass hätten wir besser spielen müssen“, sagte Matthias Ostrzolek. Dass ein Punkt verdient gewesen wäre, aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte zwei ist unzweifelhaft.

Hannover 96 verliert beim BVB: Die Stimmen zum Spiel Philipp Tschauner: „Man hat gesehen, dass wir uns nicht verstecken brauchen vor keiner Mannschaft. Das war besser als in den letzten Spielen.“ © imago/Kirchner-Media Marvin Bakalorz: „Wir haben ein dummes Gegentor bekommen. Aber gerade im Spiel gegen den Ball waren wir stark. Wir nehmen dennoch keine Punkte mit. So wie die Mannschaft aufgetreten ist, stimmt mich das positiv. So eine Leistung nach diesen letzten Wochen, in denen wir nicht gepunktet haben, ist schon erstaunlich. Der Wille, immer wieder aufzustehen, hat mich beeindruckt. Uns hat das Quäntchen Glück gefehlt.“ © 2018 Getty Images André Breitenreiter: Wir haben in der ersten Halbzeit immer wieder Nadelstiche gesetzt, der Mut hat aber noch gefehlt. Wir haben uns in der Pause neu orientiert. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir haben uns nicht belohnt, die letzten Pässe haben gefehlt. Wichtig war für mich, dass die Leistung stimmte. Damit bin ich eher einverstanden. Wir haben alles getan und alles gegeben und gut Fußball gespielt. Wir arbeiten weiter am Abschluss, versuchen, Erfolgserlebnisse zu schaffen. Es sind Kleinigkeiten, die fehlen.“ © dpa Horst Heldt: „Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten was mitgenommen. Wir haben einen hohen Aufwand betrieben. Ärgerlich, dass wir durch einen Standard das Gegentor bekommen haben. Uns hat die letzte Genauigkeit und auch das nötige Glück gefehlt. Wir haben die Möglichkeiten nicht richtig zu Ende gespielt.“ © 2018 Getty Images Matthias Ostrzolek: „Wir hätten einen Tick mutiger sein sollen. Den letzten Pass hätten wir besser spielen müssen. Insgesamt hatten wir sehr viele Torchancen. Daher ist es bitter, mit leeren Händen wieder nach Hause fahren zu müssen. Unser Ziel war immer der Klassenerhalt und wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte klarmachen. Wir müssen nun den nächsten Schritt machen und wollen nicht auf die anderen schauen.“ © imago/Thomas Bielefeld

Fakt ist aber auch: 96 steckt in der Torkrise, erzielte nur einen Treffer in den letzten vier Spielen. „Wir arbeiten weiter am Abschluss, versuchen, Erfolgserlebnisse zu schaffen“, sagte Breitenreiter. Es seien Kleinigkeiten, die fehlten. „Im letzten Drittel entscheidet die Qualität. Die haben wir. Aber es fehlt im Moment der letzte Pass.“ Ein Satz, den es in Dortmund häufiger zu hören gab. Der letzte Pass. Felix Klaus hatte vier, fünf Situationen, in denen er in die im Training einstudierten Räume einlief. Auf ein Zuspiel wartete der Angreifer vergeblich. „Wir haben die Möglichkeiten nicht richtig zu Ende gespielt. Wir müssen jetzt weiter arbeiten, es hilft ja nichts“, sagte Sportmanager Horst Heldt.

Die Statistik-Nachlese zur 96-Niederlage gegen Borussia Dortmund Die beiden Sturmspitzen im Vergleich: Michy Batshuayi schoss nicht nur das sehenswerte und entscheidende Tor – bemerkenswert ist auch, dass er alle seiner sieben Torschüsse aus der Nahdistanz abfeuerte. Entsprechend groß auch die Trefferquote. © SportBites Ein Blick auf die Laufleistung der Teams zeigt, dass 96 zwar insgesamt mehr Kilometer zurücklegte, der BVB aber mehr in Sprints und schnelle Läufe investierte. © SportBites Dauerläufer bei Hannover 96 war einmal mehr Felix Klaus mit fast 13 abgespulten Kilometern. © Bites Bei den Zweikämpfen hat Hannover 96 die Nase vorn. Insgesamt war das Aufeinandertreffen mit dem BVB ein faires Spiel. © SportBites Saubermann Salif Sané: Der 96-Innenverteidiger kam in Dortmund ohne ein einziges Foul aus. © SportBites BVB-Keeper Roman Bürki musste lediglich dreimal eingreifen und kommt insgesamt nur auf 26 Ballkontakte – Indiz dafür, dass bei 96 häufig der letzte Pass in die Spitze nicht ankam. © SportBites Das wird auch bei einem Blick auf die Torschuss-Statistik deutlich. Insgesamt schoss 96 nur elfmal auf das Dortmunder Tor, der BVB feuerte hingegen gleich 27 Schüsse ab. © SportBites Beim Ballbesitz liegt der BVB deutlich vorn. Ebenfalls beim Eckenverhältnis. © SportBites Vergleicht man die beiden Teams über die gesamte Saison, fällt eine enorme Zuspielquote beim BVB auf. Auch beim Spiel gegen Hannover 96 brachten es die Dortmunder auf eine beeindruckende Passquote. Gleich 378 Zuspiele brachten die Schwarzgelben zu ihren Mitspielern – das sind mehr als die Roten überhaupt spielten.

Zum ersten Mal stand Jonathas nach überstandener Verletzung in der Sturmspitze. In den Partien zuvor gegen Gladbach, in Frankfurt und gegen Augsburg kam der Angreifer zu Kurzeinsätzen. Der bullige Brasilianer hatte gestern 38 Ballkontakte, gewann 32 Prozent seiner Zweikämpfe, lief 10,5 Kilometer über den Dortmunder Rasen. Der Rekord-Transfer kam zu vier Torabschlüssen, ein Schuss ging dabei auf das Tor von BVB-Schlussmann Roman Bürki. Alles keine überragenden Werte, eher solide.

Breitenreiter zog dennoch ein positives Fazit: „Jonathas hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, hat viele Bälle festgemacht. Ich war positiv überrascht, er war bei jeder Strafraumsituation dabei.“ Und er legte den eigentlichen Ausgleich durch Julian Korb vor, der wegen angeblichen Abseits nicht anerkannt wurde. Eine Fehlentscheidung.

Die Roten in Noten: Die Einzelkritik zu Hannover 96 bei Borussia Dortmund: Philipp Tschauner: Beim zauberhaften Hackentor durch Dortmunds Michy Batshuayi ohne Abwehrmöglichkeit. Der Kapitän mit einem sicheren Auftritt, war in der zweiten Halbzeit mit mehreren guten Paraden zur Stelle. Note: 3. © imago/Jan Huebner Julian Korb: Spielte in der Fünferkette als Rechtsverteidiger. Auch im Spiel nach vorne mit einigen ordentlichen Szenen. Eine solide Vorstellung. Note: 3,5. © KH (Archiv) Oliver Sorg: Legte in der ersten Halbzeit André Schürrle den Ball im Strafraum auf. Im Spiel nach vorne ohne Wirkung. Note: 4. © imago/Kirchner-Media Salif Sané: Der Abwehrchef wie immer mit einer soliden Leistung. In der Abwehr mit dem Kopf immer zur Stelle, eine fehlerfreie Vorstellung des Senegalesen. Note: 3. © dpa Waldemar Anton: Fehlerfreie Vorstellung des 96-Talents. Neben Sané wieder mit der gewohnten Sicherheit in seinem Spiel. Note: 3. © imago/Jan Huebner Matthias Ostrzolek: Der Linksverteidiger verbessert im Spiel nach vorne. Seine Flanken gefährlicher als sonst. In der Defensive in der ersten Halbzeit noch mit ein paar Wacklern, die er in den zweiten 45 Minuten abstellte. Note: 3,5. © imago/Nordphoto Pirmin Schwegler: Konnte Batshuayi beim Eckball, der zum Gegentor führte, nicht kommen sehen. Um geordneten Spielaufbau bemüht. Note: 4. © imago/Kirchner-Media Marvin Bakalorz: Brauchte sehr lange, um in die Partie zu kommen. War sehr fahrig in seinem Spiel, die Sicherheit fehlte ihm. In der zweiten Halbzeit wurde es nicht viel besser. Note: 5. © 2018 Getty Images Felix Klaus: In der ersten Halbzeit war vom Flügelspieler nicht viel zu sehen, Klaus steigerte sich aber im zweiten Spielabschnitt, in dem er mehrere gute Szenen hatte. Note: 3. © dpa Niclas Füllkrug: Der 96-Torjäger musste auf dem ungewohnten linken Flügel ran. Machte seine Aufgabe in der ersten Halbzeit ordentlich, tauchte in den zweiten 45 Minuten völlig ab. Noah Sarenren Bazee kam dann für ihn. Note: 4,5. © imago/Thomas Bielefeld Jonathas: Der Brasilianer mit seinem ersten Startelfeinsatz nach der langen Verletzung. Bemüht, aber nicht immer glücklich in seinen Aktionen. Unsauber im Passspiel. Note: 4. © Getty Images/Lars Baron Noah Sarenren Bazee: Der Flügelflitzer gab sein Comeback nach langer Auszeit. Für Füllkrug kam er in die Partie und sollte für mehr Tempo sorgen. Note: 3. © Florian Petrow Iver Fossum: Kam für Oliver Sorg in die Partie, blieb aber ohne eine nennenswerte Aktion. Note: 4. © imago/DeFodi Linton Maina: Gab sein Profidebüt. Maina kam kurz vor Schluss für Bakalorz. Keine Note. © imago/Joachim Sielski

Was von dem Dortmund-Spiel trotz der Niederlage bleibt: Zuversicht für die beiden Doppel-Heimspieltage gegen Leipzig und Bremen. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und sind gegen Mannschaften von oben nicht chancenlos. In keinem Spiel. So holen wir uns die nächsten Punkte.“ Da ist sich auch Leistungsträger Pirmin Schwegler sicher: „Wir müssen den Fokus auf die Leistung bringen und nicht auf das Resultat“, sagt er. „Ich hasse nichts mehr als Niederlagen. Ob hier in Dortmund oder gegen meine Frau im Backgammon.“ Zum Glück muss bei dem Brettspiel niemand Tore schießen...

KOMMENTIEREN