96-Meinung: In Gladbach hat Hannover eines der leichtesten Spiele der Saison

Liebes 96, wir müssen ehrlich sein, kein Mensch glaubt wirklich an dich im Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Dich hat es einfach zu heftig erwischt.

Der beste Offensive verletzt, also Bebou. Der wichtigste Defensive krank, also Walace. Der gefährlichste Stürmer mit Trainingsrückstand und gerade erst biostatisch ausgerichtet in München, also Füllkrug. Die Gladbacher zu Hause eine Macht, fünf Spiele, fünf Siege, nur zwei Gegentore. Du auswärts eine Katastrophe, länger als 13 Monate ohne Sieg und in dieser Saison erst mit zwei Unentschieden in der Fremde.