96: In Gladbach gewinnt nicht nur Borussia – sondern auch Schiedsrichter Dingert

Gewinner im Borussia-Park war nicht nur Mönchengladbach, sondern auch Schiedsrichter Christian Dingert. Gladbach-Trainer Dieter Hecking, 96-Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt bescheinigten Dingert ein gutes Auge beim Elfmeterpfiff und dem Videocheck der Szene, nachdem Salif Sané dem Gladbacher Vincenzo Grifo ungestüm reingegrätscht war.

Breitenreiter fühlte sich „nicht benachteiligt, letztlich ist es gut, wenn der Schiedsrichter sich nochmal ein Bild machen kann“. Dingert hatte sich klar für Elfmeter entschieden. Zweifel waren allerdings angebracht, weil Sané den Ball auch berührt hatte. „Den kann man geben“, meinte Heldt. Kann man auch nicht geben, fand offenbar Video-Schiri Wolfgang Stark. Dennoch bleibt schleierhaft, warum Dingerts Entscheidung per Funk hinterfragt wurde. Dingerts Pfiff war keine klare Fehlentscheidung – in diesem Fall, so die Ansage der DFB-Chefs, sollte die Leitung in die Kölner Video-Zentrale stumm bleiben.

Hannover 96 zu Gast bei Borussia Mönchengladbach: Die Statistik-Rückschau Ein genauer Blick auf die Pässe von Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. © Sportbuzzer Mönchengladbach schoss deutlicher häufiger auf das Gehäuse von Hannover 96 als umgekehrt. © Sportbuzzer Bei der Gesamt-Laufdistanz haben die "Roten" die Nase vorn. Bei der Zweikampf-Quote liegen die Niederrheiner vorn. © Sportbuzzer Die Gladbacher hatten insgesamt mehr Ballbesitz, Hannover schlug mehr Flanken. © Sportbuzzer

Für 96 bekam die Szene eine folgenschwere Dimension, auch weil deutlich war: Vier Minuten in der Nachspielzeit, der Elfmeter zum 2:1 würde das Spiel entscheiden. „Das ist schon spannend“, fand Breitenreiter, „das war die entscheidende Situation, und da darf es auch mal dauern. Man beobachtet die Mimik, die Gestik, das Laufverhalten der Schiedsrichter.“ Dingert blieb mit Laufstil und Gesten bei seiner Linie. Er wich nicht ab von seiner ur­sprünglichen Tatsachenentscheidung, obwohl er sich am Videoschirm am Spielfeldrand absicherte.

Das sind die Bilder zum 96-Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach. Gewühl im Strafraum: Gladbachs Fabian Johnson (von links), Salif Sané und Philipp Tschauner kämpfen um den Ball. © dpa Noch einmal gut gegangen: Philipp Tschauner packt zu. © dpa Andre Breitenreiter gibt die Richtung vor. © dpa Marvin Bakalorz im Kopfballduell mit Nico Elvedi. © dpa Pirmin Schwegler verfolgt von Gladbachs Raffael. © dpa Waldemar Anton fasst sich an den Kopf. © dpa Gladbachs Oscar Wendt unterläuft Ihlas Bebou. © dpa Nach einem Tritt auf den Fuß, liegt Matthias Ostrzolek mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. © dpa Gladbachs Lars Stindl im Zweikampf mit Kenan Karaman. © dpa Matthias Ostrzolek im Zweikampf mit Gladbachs Thorgan Hazard. © dpa Andre Breitenreiter macht sich bemerkbar. © dpa Pirmin Schwegler (links) und Martin Harnik freuen sich über den 1:1-Ausgleichstreffer. © dpa Ihlas Bebou enttäuscht. © dpa

Kollege Hecking outete sich „pro Videobeweis, wenn wir jedes Wochenende Druck aufbauen wollen, dann wird das nichts“. Heldt gab sich ebenfalls versöhnlich. Beim nicht gegebenen Handspiel von Fabian Johnson (74.) hatte sich Stark ebenfalls eingeschaltet, Julian Korb hatte Johnson bei der Flanke an den Arm geschossen. Schon hier fiel die Entscheidung zum ersten Mal gegen 96. „Auch den kann man geben“, fand Heldt. Kein Vorwurf an Dingert – aber, fuhr Heldt wütend fort: „Handspiel ist ein Thema für sich. Die Regel ist so schwammig. Ich finde, dass es durch das Handspiel eine Veränderung gibt. Ich zweifele an dieser Regel. Sie ist einfach dämlich. Da stelle ich mich jedes Mal mit der Hand so hin. Eine total bescheuerte Regel.“

Die Einzelkritik: So war Hannover 96 bei Borussia Mönchengladbach in Form. Philipp Tschauner: Note 3. Blieb auch beim zweimaligen Gewusel im Fünfmeterraum cool. Beim 0:1 durch Matthias Ginter (67. Minute) und 0:2-Elfmeter durch Thorgan Hazard chancenlos. © dpa Matthias Ostrzolek: Note 3. Wieder eine solide Partie des Linksverteidigers. Die Unterstützung in der Abwehrarbeit von Felix Klaus tat ihm gut. © dpa Salif Sané: Note 3. Auf den Abwehrchef konnten sich seine Mitspieler erneut verlassen. Sehr zweikampfstark und auch die Duelle in der Luft gingen fast immer an ihn. Foulte in der Nachspielzeit Vincenzo Grifo, den fälligen Elfmeter verwandelte Thorgan Hazard zum 2:1-Siegtor. © dpa Waldemar Anton: Note 2,5. Kümmerte sich intensiv um den früheren 96er Lars Stindl und hatte den Kapitän der Borussen weitgehend im Griff. Mehr als ein Schuss an das Außennetz (38.) gelang Stindl nicht. © dpa Julian Korb: Note 2,5. Der ehemalige Gladbacher machte bei seiner Rückkehr ein gutes Spiel. Schaltete sich in der Offensive ein, wenn Gelegenheit dazu war und stand hinten sicher. © imago/Team 2 Pirmin Schwegler: Note 2. Spielte im 4-1-4-1-System der Roten den Part im defensiven, zentralen Mittelfeld. War immer anspielbar und verteilte die Bälle. Gab nach dem Seitenwechsel noch mal Gas und war überall zu finden. © dpa Felix Klaus: Note 4. Kam für Füllkrug in die Startelf. Leistete viel für die Defensive, im Angriff gelang ihm jedoch kaum etwas. Für Sebastian Maier nach 60 Minuten ausgewechselt. © imago/Jan Huebner Marvin Bakalorz: Note 3. Störte die Gladbacher bei ihrem Aufbauspiel immer wieder erfolgreich. Kämpfte viel. Machte in der 71. Minute Platz für Niclas Füllkrug. © dpa Kenan Karaman: Note 3,5. Versuchte viel, besonders wenn die Roten konterten. Allerdings nicht immer glücklich in seinen Entscheidungen. © imago/Eibner Ihlas Bebou: Note 4. Nach der prima Vorstellung gegen Köln gelang dem 23-Jährigen gegen die Borussen wenig. Lief sich zunächst immer wieder fest und konnte sich kaum einmal gefährlich in Szene setzen. Nach der Pause besser. © dpa Martin Harnik: Note 2,5. Der Österreicher gab im 96-Angriff den Alleinunterhalter. Der Österreicher zeigte wieder einmal, dass ein gutes Näschen für's Tor hat und war nach einem Eckball von Schwegler zum 1:1 zur Stelle (71.). Musste in der 87. Minute sogar das 2:1 machen, traf nach Bebou-Vorlage aber aus zwei Metern nur die Latte. © dpa Sebastian Maier: Note 3. Kam nach einer Stunde für Klaus und sorgte dafür, dass die Roten mehr Druck im Angriff machten. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Niclas Füllkrug: Keine Note. Sekunden nach seiner Einwechslung fiel das 1:1. Blieb ohne Torchance, aber nicht ungefährlich. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Florian Hübner: Keine Note. Kam in der letzten Minute und verstärkte die Abwehr.

