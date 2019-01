96-Brasilianer Walace zu Sonderurlaub: "Alle aus der Mannschaft hatten Verständnis"

Nach der schwachen Hinrunde von Hannover 96 zog Trainer André Breitenreiter Ende letzten Jahres Konsequenzen: Schon am 28. Dezember bat er zum Trainingsauftakt, früher als alle anderen Bundesligisten. Nicht alle Profis mussten aber zum Frühstart antreten, die Brasilianer Felipe und Walace bekamen vom Klub Sonderurlaub - Letzterer, um seine kranke Mutter zu besuchen.

96 rechtfertigt Sonderurlaub

Die Erlaubnis für den verlängerten Urlaub stieß nicht überall im 96-Umfeld auf Verständnis - zusätzliche Kritik zog Walace auf sich, als er am 27. Dezember ein Strandfoto auf Instagram postete, auf dem er lächelnd für die Kamera posierte. 96 verteidigte seinen Spieler umgehend, Walace sei garantiert für seine Mutter da, müsse dafür aber "nicht 24/7 bei ihr sein".

Nun rechtfertigte sich auch Walace selbst für den Post: "Das Bild ist an Weihnachten entstanden. Es war unglücklich, aber in dem Moment hatten auch alle anderen einen freien Tag. Unabhängig von diesem Post bin ich generell froh, dass ich die Rückendeckung und das Vertrauen in Hannover spüre", sagte er im Interview mit der Bild.