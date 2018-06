Hannover 96: Brauchen die Roten noch einen neuen Innenverteidiger?

Serdar Dursun: Der Deutsch-Türke kam aus seiner Heimatstadt Hamburg 2008 in die U19 von Hannover 96. 2011 wechselte er in die Türkei, wo er bei fünf Vereinen in drei Jahren kickte. Bei Greuther Fürth versuchte Dursun wieder im deutschen Profi-Fußball anzugreifen - mit Erfolg: Der Stürmer ist Stammkraft bei den "Kleeblättern". © dpa