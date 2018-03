Hannover 96 braucht bei diesem Restprogramm "noch vier bis sechs Punkte"

Anzeige

Die Situation ist trügerisch. „Wir haben sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vor der Saison hätte das jeder sofort unterschrieben“, sagt Felix Klaus. Ja, noch sind es sieben Punkte. Wahrscheinlich werden aber die eingesammelten 32 Punkte am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen. Dabei ist klar – es geht nur noch um die Relegation. Direkt absteigen kann 96 nicht mehr. Der Abstand zum 1. FC Köln (15 Punkte) und dem HSV (14) dürfte zu groß sein bei nur noch acht Spielen.

​"Unentschieden wäre eine Überraschung" Dennoch gilt für 96: Acht geben! „Wir brauchen noch vier bis sechs Punkte“, sagt 96-Chef Martin Kind. Beim Blick auf das Restprogramm fragt man sich jedoch, wo die Punkte herkommen sollen. Beim nächsten Spiel am Sonntag in Dortmund ist die Chance eher gering. „Wenn man unsere aktuelle Form sieht, wäre ein Unentschieden dort schon eine Überraschung“, meint Kind.

Das ist das Restprogramm von Hannover 96: Sonntag, 18. März, 13.30 Uhr: Borussia Dortmund - Hannover 96. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Samstag, 31. März, 15.30 Uhr: Hannover 96 - RB Leipzig. © dpa/Uwe Anspach Freitag, 06. April, 20.30 Uhr: Hannover 96 - SV Werder Bremen. © imago/osnapix Samstag, 14. April, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - Hannover 96. © imago/Eibner Samstag, 21. April, 15.30 Uhr: Hannover 96 - FC Bayern München. © Imago Freitag, 27. April, 20.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96. © imago Samstag, 05. Mai, 15:30 Uhr: Hannover 96 - Hertha BSC. © imago/Contrast Samstag, 12. Mai, 15:30 Uhr : Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96.

Die 96-Mannschaft hat zuletzt vermissen lassen, was sie in der ersten Saisonhälfte so stark gemacht hatte – sie verteidigt nicht mehr kompakt und kompromisslos. 96 war zuletzt nur be­dingt abwehrbereit – ändert sich das nicht, wird’s noch mal ganz eng. Der Rück- und Fehlgriff auf die Zweitligaverteidigung mit Miiko Albornoz und Oliver Sorg anstelle der für die Bundesliga verpflichteten Außenverteidiger Julian Korb und Matthias Ostrzolek half zuletzt auch nicht. Und ein Iver Fossum ist in der Phase, in der es nicht so läuft, auch keine Idealbesetzung im Mittelfeld. Marvin Bakalorz hat spielerische Nachteile, garantiert aber die nötige Aggressivität.

Erst mal gut stehen – das ist erste 96-Pflicht, und daran hat André Breitenreiter in dieser Woche im Training auch gearbeitet. Aus der stabilen Abwehr dann einige Konter starten, so könnte 96 in Dortmund versuchen zu bestehen. Danach folgen zwei Heimspiele. Das erste wird schwer gegen Leipzig, das zweite könnte schon vorentscheidend werden. Gegen Bremen, das aktuell nur zwei Punkte schlechter ist, sollte 96 gewinnen. Werder ist der einzige der verbleibenden Gegner, der tiefer als 96 in der Tabelle steht.

Das sind die Bilder vom Mittwochstraining von Hannover 96 (14. März 2018): Salif Sané (rechts) umkurvt Keeper Michael Esser. © Sielski-Press Oliver Sorg (links) versucht den Schuss von Linton Maina zu blocken. © Sielski-Press Charlison Benschop (orange) gewinnt das Kopfballduell gegen Pirmin Schwegler. © Sielski-Press Michael Esser wehrt den Ball von Marvin Bakalorz ab. © Sielski-Press Julian Korb stoppt den Ball. © Sielski-Press Charlison Benschop (links) im Zweikampf mit Florian Hübner. © Sielski-Press Niclas Füllkrug versucht es mit der Hacke gegen Philipp Tschauner. © Sielski-Press Julian Korb (links) grätscht gegen Kenan Karaman. © Sielski-Press Michael Esser (am Boden) wehrt den Ball von Waldemar Anton ab (rechts), Iver Fossum schaut zu. © Sielski-Press Felix Klaus (links) im Zweikampf mit Matthias Ostrzolek vor dem Tor von Philipp Tschauner. © Sielski-Press

Endspiel am letzten Spieltag verhindern Auch in Stuttgart gegen Ex-Trainer Tayfun Korkut gibt es zumindest Chancen zu punkten. Danach gegen Bayern wohl weniger, auch in Sinsheim und zum Ab­schluss in Leverkusen gehen die Siegquoten nicht durch die Decke. Das Heimspiel gegen Hertha am vorletzten Spieltag könnte zu dem Endspiel werden, das 96 unbedingt verhindern wollte. Lange sah es so aus, als ob 96 vorzeitig den Klassenerhalt klarmachen könnte. „Das haben wir selber vergeigt“, sagt Kind. Vor allem durch die Niederlagen in den Heimspielen gegen Wolfsburg, Gladbach und Augsburg. Die hatten alle die Krise, als sie zu 96 kamen, und sie gingen als Sieger.

