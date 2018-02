Hannover 96 brechen die Spieler weg: "Qual der Wahl hat sich erstmal erledigt"

Am Ende sah der stimmungsfrustierte Horst Heldt das 0:1 gegen Gladbach noch sportlich: „Das war nicht unverdient.“ 96 war in der Europa-Reifeprüfung gegen die Borussia kurz nach der Pause am Drücker, ansonsten hatten die Gladbacher „mehrere Chancen“, gab Heldt zu. Das 0:1 war ein Rückschlag im Kampf um Platz sieben. Aber die Pleite war auch aus anderen Gründen schmerzhaft. Leistungsträger fallen am kommenden Sonnabend in Frankfurt aus, das tut 96 richtig weh.

„Wenn man sieht, wie Spieler wegbrechen, wird’s nicht einfach für uns“

Salif Sané wird nach seiner fünften gelben Karte gesperrt sein. „Wenn man sieht, wie Spieler wegbrechen, wird’s nicht einfach für uns“, glaubt Kapitän Philipp Tschauner. Niclas Füllkrug hielt zwar durch, aber fasste sich nach dem Spiel noch an den Arm. Der Stürmer ist leicht angeschlagen, Pirmin Schwegler hatte es im Zweikampf schlimmer erwischt, er humpelte, musste verletzt raus.

„Bei Pirmin hat nach einem Zweikampf der Muskel zugemacht“, erklärte Trainer André Breitenreiter. Felix Klaus hatte schon in der 23. Minute wegen Adduktoren-Problemen rausgemusst. Klaus wird wohl in Frankfurt nicht zur Verfügung stehen.