Ungewöhnliche Parallele: Breite vergleicht Fülle-Zoff mit Nudelsuppe und Rinderfilet

Der Disput zwischen 96-Trainer André Breitenreiter und Top-Stürmer Niclas Füllkrug im Sonntagstraining war auch am Dienstag auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg ein Thema.

„Danach kommt das Mittagessen auf den Tisch, und es gibt nicht das gewünschte Rinderfilet, sondern eine Nudelsuppe. Und das Kind quittiert diese Nudelsuppe mit der Aussage: Ey Alte, was hast du denn hier für ein Essen auf den Tisch gebracht? Bei so etwas greife ich immer ein. Das sind Prinzipien, gegen die verstoßen wurden.“

Um den Zoff zu erklären, wählte Breitenreiter allerdings durchaus ungewöhnliche Vergleiche. „Wenn Ihr Kind mit einer Sechs in der Matheklausur nach Hause kommt und der Lehrer dazu noch sagt: Ihr Kind hat diese Arbeit schon nach zwei Minuten abgegeben. Was macht man dann zu Hause? Man geht die Arbeit noch einmal komplett durch“, sagte Breitenreiter.

Hintergrund: Füllkrug hatte am Sonntag im Training nach einem Zuspiel aus dem Trainerteam über den Platz gerufen: „Wie spielst du denn den Ball, Alter!" Anschließend gab es ein Wortgefecht mit Breitenreiter, der sein Trainerteam schützen wollte.

Der Vorfall ist für Breitenreiter aber jetzt kein Thema mehr. „Ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von Niclas Füllkrug. Wir sind gemeinsam einen exzellenten Weg gegangen. Das werden wir auch in Zukunft tun“, sagte der Trainer. „Er hat einen Fehler gemacht, das ist abgehakt. Ich stelle in keiner Weise Niclas Füllkrug und seinen Charakter in Frage. Wir brauchen ihn.“