Hannover 96: "Kurz vergessen, wo er herkommt" - Breitenreiters Taktik schüttelt Füllkrug durch

Niclas Füllkrug zog die Blicke auf sich. In der Saison nach dem Aufstieg machte er 14 Buden. Aber nicht alles glänzte in dieser Bundesliga-Saison für den 25-Jährigen. Es gab einen Punkt, an dem Trainer André Breitenreiter sich zum Eingriff gezwungen fühlte - und "Fülle" damit wieder in die Spur brachte.

In der 96-Saison gab es viele Gewinner. Salif Sané etwa, oder Trainer André Breitenreiter – und natürlich Niclas Füllkrug mit seinen 14 Bundesligatoren. Den Jahrhundert-Rekord teilt sich Füllkrug mit Didier Ya Konan und Fredi Bobic. Der Pokalsieger-Manager Bobic freut sich für Füllkrug: „Ich gratuliere ihm sehr gerne dazu. Niclas hat eine überragende Saison gespielt. Er war wichtiger Bestandteil, dass 96 in der Liga geblieben ist. Er hat ganz wichtige Tore gemacht.“ Die Siege in Augsburg (2:1) und gegen Mainz (3:2) schoss Füllkrug allein heraus. Noch wichtiger war wohl, dass Füllkrug sich und 96 nach der Serie von fünf Niederlagen in Folge aus dem Leistungsloch schoss.

Niclas Füllkrug - seine Stationen in Bildern Niclas Füllkrug im Jahr 2010, damals spielte er bereits in der Jugend von ... © Petrow ... Werder Bremen. Allerdings hatte er noch viel für seinen Heimatverein Sportfreunde Ricklingen übrig. © Petrow Von Hannover über Bremen nach Nürnberg – und dann wieder nach Hannover! Niclas Füllkrug stürmt seit Sommer 2016 für Hannover 96. Der 23-Jährige kam vom 1. FC Nürnberg. Für Füllkrug ist es eine Rückkehr in die Heimat. © Imago/ulmer 96 ist für Füllkrug eine Herzenssache. Der Stürmer sagt selber, dass er nun bei seinem Traumverein angekommen ist. © Dröse Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren, schoss in der Jugend für TuS und SF Ricklingen zahlreiche Tore – als F-Junior in einer Saison waren es einmal 162 Treffer. © Archiv/NP 2006: Niclas Füllkrug als Torjäger der Sportfreunde Ricklingen. Im selben Jahr wechselte er nach Bremen. © Zur Nieden Seit dem Spiel gegen Lautern (0:0) am 21. Januar 2012 steht der Stürmer im Bremer Erstligakader, kam sieben Tage später beim 1:1 gegen Leverkusen als Einwechselspieler zu seinem Bundesliga-Debüt (Foto) und unterschrieb an seinem 19. Geburtstag den ersten Profivertrag (bis 2015). © Imago/ulmer Startelf-Debüt und erstes Bundesliga-Tor: Den 24.3.2012 wird Füllkrug nicht so schnell vergessen. Im Spiel gegen den Aufsteiger Augsburg darf der damals 19-Jährige von Beginn an auf den Rasen – und traf in der 61. Minute ins Tor. „ Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn die Zuschauer jubeln und deine Mitspieler alle auf dich zugelaufen kommen“, sagte Füllkrug damals. Trotzdem war der Schüler nachher nicht glücklich – Bremen hatte nur 1:1 gespielt. © Imago/ulmer Im Sommer 2013 wechselte er auf Leihbasis zu Greuther Fürth. Sechs Tore gelangen ihm bei 22 Einsätzen. Der Höhepunkt war am 2. November 2013: Vier Tore gelangen Füllkrug für die Spielvereinigung beim 6:2-Sieg bei Erzgebirge Aue, darunter ein lupenreiner Hattrick in der ersten Hälfte. © Imago/Zink In der Saison 2015/16 platzte dann der Knoten. Füllkrug gelangen 14 Tore in 22 Einsatzen über 90 Minuten. © imago Trauer: Auch mit Nürnberg verpasste er in der Relegation 2015/16 den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt am 23. Mai 2016 weinte Füllkrug bittere Tränen. © Imago Füllkrug im Jahr 2013 mit seiner Freundin Lisa. Mittlerweile sind beide verheiratet © Imago/ulmer Die Schattenseiten eines Profisportlers: Der verletzte Füllkrug im Februar 2013 auf der Tribüne. © Imago/ulmer Willkommen zuhause, Niclas Füllkrug! © Dröse Im Derby gegen Eintracht Braunschweig wurde Füllkrug am 15. April 2017 durch sein Tor zum 1:0-Endstand zum Helden. © Maike Lobback [Team zur Nieden] Mit den Roten stieg Füllkrug 2017 in die Bundesliga auf. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Spektakulär war vor allem seine Leistung beim 3:2-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 im Januar 2018. Füllkrug schoss alle drei 96-Tore. © Maike Lobback

Breitenreiter holt Füllkrug zurück auf den Boden Nach vier Niederlagen in Serie fand sich Füllkrug, der bis dahin zehn Treffer erzielt hatte, gegen Leipzig am 31. März überraschend auf der Bank wieder. Warum? Das fragten sich damals viele. Breitenreiter klärt auf: „Bei Fülle gab es eine Phase, wo er kurz vergessen hat, wo er herkommt. Als ich hier Trainer wurde, war er Zweitligaersatzspieler, spielte bei meinem Vorgänger keine Rolle. Vom ersten Tag an haben wir ihm gezeigt, welches Potenzial wir in ihm sehen und dass wir ihm zu 100 Prozent vertrauen. Er hat dann eine brutale Entwicklung gemacht. Da ist es menschlich verständlich, wenn es nur steil bergauf geht, dass man irgendwann denkt, dass es von allein geht.“ "Dann ist es sein Verdienst..." Breitenreiter ging den konsequenten Weg, stellte Jonathas neben Martin Harnik in die Startelf und brachte Füllkrug erst nach einer Stunde. Der Ricklinger schoss das 2:3. Sein 3:3, das Video-Hackenabseitstor, zählte nicht. Was für Breitenreiter zählte: Füllkrug hatte stark auf die Bankversetzung reagiert. Beim 2:1 gegen Bremen (ohne Tor), in Stuttgart (Tor zum 1:1) und gegen Hertha (3:1, ein Tor, eine Vorlage) sorgte er für die sichere 96-Rettung. Breitenreiter erklärte, er habe „Fülle“ vor dem Leipzig-Spiel „einmal durchschütteln müssen, dann hat er es verstanden und vier Tore gemacht“. Zuvor habe der Stürmer „auf sich selber und seinen persönlichen Erfolg geschaut. Das habe ich mit ihm intensiv besprochen. Dann ist es sein Verdienst, dass er daraus gelernt und sich da wieder herausgezogen hat.“

Die Roten in Noten - Das Saisonzeugnis der Spieler von Hannover 96: Salif Sané: Notendurchschnitt: 2,5 (bewertete Einsätze: 31) © Maike Lobback Waldemar Anton: Notendurchschnitt: 2,6 (bewertete Einsätze: 25) © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images Timo Hübers: Notendurchschnitt: 2,8 (bewertete Einsätze: 5) © imago/Pressefoto Baumann Philipp Tschauner: Notendurchschnitt: 2,7 (bewertete Einsätze: 31) © imago Felipe: Notendurchschnitt: 3,0 (bewertete Einsätze: 5) © Petrow (Archiv) Charlison Benschop: Notendurchschnitt: 3,0 (bewertete Einsätze: 3) © AP Photo/Matthias Schrader Niclas Füllkrug: Notendurchschnitt: 3,1 (bewertete Einsätze: 32) © imago/Team 2 (Archiv) Ihlas Bebou: Notendurchschnitt: 3,2 (bewertete Einsätze: 28) Primin Schwegler: Notendurchschnitt: 3,3 (bewertete Einsätze: 26) Michael Esser: Notendurchschnitt: 3,3 (bewertete Einsätze: 4) © imago/regios24 Martin Harnik: Notendurchschnitt: 3,4 (bewertete Einsätze: 27) © Maike Lobback Julian Korb: Notendurchschnitt: 3,4 (bewertete Einsätze: 27) © Maike Lobback Felix Klaus: Notendurchschnitt: 3,4 (bewertete Einsätze: 26) © Maike Lobback (Team zur Nieden) Oliver Sorg: Notendurchschnitt: 3,4 (bewertete Einsätze: 21) © imago/Christian Schroedter Marvin Bakalorz: Notendurchschnitt: 3,6 (bewertete Einsätze: 24) © imago/Christian Schroedter Jonathas: Notendurchschnitt: 3,6 (bewertete Einsätze: 10) Kenan Karaman: Notendurchschnitt: 3,7 (bewertete Einsätze: 15) © Maike Lobback (Team zur Nieden) Noah Joel Sarenren Bazee: Notendurchschnitt: 3,7 (bewertete Einsätze: 3) © (Archiv) Matthias Ostrzole: Notendurchschnitt: 3,8 (bewertete Einsätze: 27) © Lobback (Archiv) Iver Fossum: Notendurchschnitt: 3,8 (bewertete Einsätze: 19) © imago/DeFodi Josip Elez: Notendurchschnitt: 3,9 (bewertete Einsätze:10) © Petrow Sebastian Maier: Notendurchschnitt: 4,0 (bewertete Einsätze: 5) © Peter Steffen/dpa Manuel Schmiedebach: Notendurchschnitt: 4,0 (bewertete Einsätze: 5) © imago/MIS Miiko Albornoz: Notendurchschnitt: 4,1 (bewertete Einsätze: 5) © imago/DeFodi Florian Hübner: Notendurchschnitt: 4,8 (bewertete Einsätze: 4) © Sportfoto Zink / DaMa

Sané-Vergleich und Lob für Trainingseifer Der frühere Schalke-Trainer hatte einen ähnlichen Erfolg mal bei einem aktuellen englischen Meister und WM-Nationalspieler. „Das haben wir mit Leroy Sané auf Schalke nicht anders gemacht, er war sogar mal vier Wo­chen draußen, bevor er wieder richtig durchgestartet ist. Den Augenblick gab’s bei Fülle auch“, erklärt Breitenreiter, „schön finde ich auch, wenn er dann erwähnt, wie nach dem Tor in Leverkusen, dass wir das ausgiebig geübt haben. Fülle war sehr fleißig, und es freut mich, dass sich die Arbeit gelohnt hat.“ Petersens WM-Nominierung für 96-Coach verständlich Für eine WM-Nominierung hat es leider nicht mehr gereicht, trotz seiner 14 Tore. Der nominierte Freiburger Nils Petersen machte 15 Tore, davon fünf Elfer – Füllkrug verwandelte drei Elfmeter und erzielte elf aus dem Spiel heraus. „Petersen hat über mehrere Jahre seine Qualitäten bewiesen“, erklärt Breitenreiter, „und er war mit dem DFB-Team bei Olympia dabei, ich denke, das war das entscheidende Kriterium, ihn zu nominieren.“ Die 14er-Marke bleibt ein Kriterium, an dem sich Füllkrug auch in der kommenden Saison orientiert. Bobic ist zuversichtlich, dass der gemeinsame Rekord bald fällt: „Vielleicht ist in der nächsten Saison ja einer bei 96 dabei, der 15 Tore macht.“ Er kann nur Füllkrug meinen. Von Andreas Willeke, Dirk Tietenberg und Jonas Freier

