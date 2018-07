Breitenreiter bangt um Liga-Verbleib: Starke Abgänge und ein zu kleiner Kader 

Nach der Aufregung über den 50+1-Ablehnungsbescheid durch die DFL wartet 96 noch mit dem Konter. Clubchef Martin Kind will „erst mal die schriftliche Begründung abwarten“, die erst in etwa zwei Wochen eintreffen dürfte. Dann aber will Kind in die Offensive gehen und „die nächsten Schritte zügig einleiten“. 96 wird – so viel scheint sicher – gegen die DFL klagen, sowohl vor einem ordentlichen Gericht als auch dem Schiedsgericht. Bis die Urteile fallen, werden jedoch Monate oder sogar Jahre vergehen.