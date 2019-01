Hannover 96: Breitenreiter lächelt Krise beim Pizza-Turnier weg (mit Bildern)

Er war fast schon nicht mehr Trainer bei Hannover 96. Aber er ist es noch. André Breitenreiter bekommt seine Mission Impossible in Dortmund am Sonnabend. Und er nimmt die Aufgabe an wie Tom Cruise in den Agenten-Filmen. Mit Tricks, einem Lächeln und Wettspiel-Eifer kämpft er um Punkte gegen den Abstieg und um seinen Job. Macht 96 am Sonnabend das Unmögliche möglich, nämlich einen Sieg gegen das formstärkste Team der Liga, wäre Breitenreiter anschließend fast unentlassbar.

Gute-Laune-Training

Aber die Mission wirkt fast aussichtslos. Oder in Breitenreiters Worten: „Keiner setzt mehr einen Cent auf uns!“ Im ersten öffentlichen Training nach der Fastentlassung am Montag hatte Breitenreiter gestern auch sein Publikum. Um 15.28 Uhr stand er mit der Mannschaft auf dem Platz, ein Kamerateam stand schon bereit, Manager Horst Heldt kam eine Viertelstunde später. Das Schauspiel bei Minusgraden sahen sich auch die Zaungäste genau an. Wirkt er verbissen, konzentriert, vielleicht distanziert? Nichts davon. Breitenreiter lächelt die 96-Krise weg. Die Spieler ebenfalls – gute Laune beim Gammeleck, Marvin Bakalorz riss Florent Muslija im Spaßkampf zu Boden, der eine nahm den anderen Huckepack.