Hannover 96: Breitenreiter macht Bebou wieder fit (mit Bildergalerie)

Von wegen Alibi und Training light ... In der vorgezogenen Rückrundenvorbereitung geht es heavy zur Sache. Am Freitag startete 96 mit einem XXL-Training, Spielformen und Maschseelauf – 105 Minuten zum Auftakt. Am Sonnabend kamen zwei Einheiten dazu: Krafttraining, dazu Zirkeltraining mit schnellen Läufen, Koordinationssprüngen, Slalomparcours und Flanken, später Passfolgen mit Tor-Abschlüssen, am Nachmittag taktische Spielformen und schnelle Läufe zum Abschluss. Wieder ein Tag mit 180 Minuten, während der Rest der Bundesliga Urlaub macht. Am Sonntag sollen ab 10 Uhr noch anderthalb Stunden dazu kommen, bevor die Spieler Silvester und Neujahr frei haben. Am 2. Januar trifft sich die Mannschaft - parallel zu vielen anderen Clubs - auf dem Platz wieder, hat aber da schon über sechs Stunden Training in den Beinen.