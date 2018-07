Kommentar zur möglichen Breitenreiter-Verlängerung: Das muss Hannover 96 seinem Trainer bieten

Was 96 will: mit einem Trainer aus Hannover nach dem Aufstieg und dem folgenden Nicht-Abstieg den nächsten Schritt gehen. Möglichst mittelfristig nach Europa. Der Mann, der das kann, heißt André Breitenreiter und bekommt einen neuen Vertrag. Clubchef Martin Kind will das, Manager Horst Heldt auch – jetzt muss nur noch Breitenreiter wollen. Wir sind uns sicher: Er will.

9. März 2004 bis 9. November 2005: Ewald Lienen hatte Erfahrung im "Klasenkampf" (wie er es in einem Versprecher nannte) und stabilisierte die löchrige Abwehr – die Mannschaft spielte fortan nicht mehr so atemberaubend, etablierte sich aber im Mittelfeld. © Bild: imago/Kaletta

11. September 2006 bis 19. August 2009: Von Alemannia Aachen wurde Dieter Hecking verpflichtet. Der Bad Nennndorfer führte 96 in ruhiges Fahrwasser. Das war allerdings so ruhig, dass er nicht bei allen Anhängern beliebt war und sich Kritik für den allzu defensiven Spielstil gefallen lassen musste. War dennoch für 101 Bundesligaspiele Trainer der Roten – dann trat er zurück. © dpa

19. Januar 2010 bis 27. Dezember 2013: Mirko Slomka übernahm die Mannschaft an einem Tiefpunkt. Nach dem Suizid von Robert Enke geriet die Mannschaft in einen Niederlagenstrudel. Slomka hielt später die Klasse und führte 96 zweimal in den Europapokal. Nach dem Abrutschen auf den 13. Tabellenplatz im Dezember 2013 musste er gehen. © Bild: imago/DeFodi

Vorgänger von Breitenreiter war Daniel Stendel: Der ehemalige A-Junioren-Trainer hatte die Roten am 3. April 2016 übernommen. Den Abstieg mit der schon nahezu aussichtslos zurückliegenden Bundesligamannschaft konnte Stendel nicht verhindern, er schaffte es aber, mit einigen guten Auftritten die negative Stimmung in der Stadt zu drehen. Die Folge: Stendel durfte das Team auch in der zweiten Bundesliga betreuen. Nach der Winterpause geriet er jedoch immer stärker in die Kritik. Am 20. März 2017 folgte die Trennung - Stendel wurde freigestellt. © imago/Joachim Sielski

​Es passt zwischen Team, Trainer und Verein

Natürlich muss er vorher nochmal sagen, was er noch will. Zusammengefasst bedeuten die Forderungen nach neuen Spielern, einem professionellen Umfeld und einer Unterstützung, wie es sich für eine Bundesliga-Mannschaft gehört: Breitenreiter will eine erstklassige Perspektive. Die muss ihm 96 bieten. Und die möchte sich der Trainer auch entsprechend bezahlen lassen. Alles gut. Es passt zwischen Team, Trainer und Verein. Das war in Hannover nicht immer so.

Aber wenn das so ist, können auch sportliche Krisen – und die werden kommen – nicht sofort alles umschmeißen. In der vergangenen Saison gab es ja schon mal fünf Niederlagen am Stück, ohne dass der Trainer zum Thema gemacht wurde. Weil 96 wusste, dass Breitenreiter die Kurve kriegt. Dass er nun keinen Rentenvertrag bekommen soll, ist allerdings auch verständlich. 96 möchte ihm für gute Arbeit gutes Geld zahlen – und nicht irgendwann für gar keine Arbeit.