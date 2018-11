Flutlichtspiel gegen RB, fünfmal samstags! 96-Spiele bis zum 21. Spieltag terminiert

Endlich mal wieder gute Nachrichten für die Fans von Hannover 96: Die von der DFL am Mittwoch neu terminierten Spieltage 15 bis 21 bieten einige fußballerische Leckerbissen zur besten Tages- und Uhrzeit.

Fünf 96-Partien sind am Samstag um 15.30 Uhr angesetzt, darunter die Heimspiele gegen den FC Bayern München und Werder Bremen. Im Januar steigt am Freitagabend das Flutlichtspiel gegen RB Leipzig. Einmal muss die Mannschaft am Mittwochabend ran.